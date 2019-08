El alcalde de Málaga no descarta pero ve "difícil" una abstención de PP para que gobierne Pedro Sánchez

Actualizado 09/08/2019 12:56:50 CET

MÁLAGA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha afirmado este viernes que no descarta pero ve "difícil" que, ante el bloqueo de la investidura, el PP se abstenga para facilitar que gobierne el presidente del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez, del que ha dicho que sería él quien tendría que convencer para que esa posición se diera a través de "ofrecer unos pactos que tengan la seriedad y consistencia" para que el país progrese en términos económicos, sociales y de la cohesión territorial.

De la Torre, en declaraciones a la cadena 'SER', recogidas por Europa Press, ha incidido en que tenía que haber unas ofertas desde el propio candidato para "hacer ese convencimiento, no a ciegas, no de una manera de entregar la posibilidad de gobernar sin saber exactamente qué va a pasar, si se va gobernar en una línea lo más positiva para España o no".

Así las cosas, ha dicho que hasta ahora la abstención del PP para investir a Pedro Sánchez "es difícil" pero "para que se pueda producir entiendo que tiene que tener un esfuerzo desde la candidatura a la Presidencia del Gobierno --del PSOE-- más sólido y más constante del que parece que se hace".

"Es complicado, tiene que ver como arregla una estabilidad de gobierno mirando hacia la izquierda o su derecha, centro derecha y cómo hacerlo de una manera que garantice estabilidad y buen Gobierno", ha manifestado.

De la Torre ha añadido, tras ser cuestionado, que no ha comentado estas ideas con el líder de su partido, Pablo Casado, insistiendo en que el mensaje es que para que se produzca la abstención del PP "hace falta que hubiera unos pasos, planteamientos y unas negociaciones desde el ámbito de la candidatura de Sánchez que diga por qué lo pedimos, no solo para que haya gobierno, sino gobierno para qué" y "así estar seguros de que vamos a avanzar en el camino adecuado".

VOX

Por otro lado, sobre si le incomoda la ultraderecha ha admitido que "nunca he estado a gusto con posiciones de ultraderecha, las he considerado equivocadas, pero como todo extremo; creo en la moderación, en el centro".

"He sido hombre de centro y creo que las fuerzas que tienden hacia el centro son las que tienen que ser capaces de crear la base de confianza en este país, tanto de la derecha hacia el centro como de la izquierda hacia el centro. Así es como creo que construiremos la mejor democracia para España", ha apostillado.

En relación con si le incomodaría tener a Vox en el gobierno, De la Torre ha recordado que en Málaga capital hay un gobierno de PP y Cs, insistiendo en que "los votantes de Vox tienen mi respeto, como todos los votantes de la extrema izquierda y la extrema derecha". "Creo profundamente en la democracia, creo que Vox acepta, al presentarse, las reglas del juego democrático, y otra cosa es que se quieran mejorar las cosas desde una postura que se pueda coincidir o no".

Ha admitido que él en "algunas cosas no coincido, evidentemente con Vox, pero trataré de convencerles democráticamente del tema", ha agregado De la Torre.

Cuestionado, por otro lado, sobre si prefiere a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, quien dijo que le votaría, o un Ejecutivo que descanse sobre Vox, ha afirmado que "dicho así no me gusta eso de que descanse en la ultraderecha", añadiendo que "quiero un gobierno que sepa dinamizar la economía, creer en el papel de la iniciativa privada pero que tenga y demos importancia al papel de lo público para tener una sociedad lo más justa posible".

DEMOCRACIA

Asimismo, De la Torre, que ha recordado su trayectoria en la política, ha vuelto a insistir en relación con el bloqueo para conformar Gobierno que es "una situación compleja y difícil". Ha precisado, no obstante, que España tiene "una democracia consolidada y con prestigio, eso es evidente", valorando que "estamos mucho mejor que hace 40 años en este país".

"Nuestra democracia hoy es brillante y con prestigio, pero podía ser mejor si las cosas se hubieran hecho bien desde principios de los 80", aludiendo a tener "una estrategia de ética siempre presente en la política, de transparencia máxima, de haber aclarado bien la financiación de partidos políticos, de haber hecho una descentralización local que no se ha hecho todavía en este país...", ha enumerado.

En suma, "haber marcado pautas; cuando el PSOE ganó en 1982 con una gran ventaja había una estabilidad larga y esa estabilidad tenía que haberse acompañado, con criterio compartido con todas las fuerzas políticas de entonces, y plantear cosas que hubieran permitido, sobre todo, el tema autonómico o la educación, la lealtad entre todos... todo eso se podía haber hablado con más claridad". "A toro pasado es fácil decirlo pero lo he sentido siempre de esa manera", ha asegurado, abogando por pactos de estado en materia, entre otros, de vivienda o educación.

BIPARTIDISMO

Cuestionado por si cree que con el bipartidismo se vivía mejor, De la Torre ha opinado que sí y ha incidido en que "también se puede vivir sin el bipartidismo pero es más complicado y a la vista está".

"En muchas de las cosas que acabo de decir está la explicación de por qué ese bipartidismo no ha permanecido, más o menos imperfecto, pero hubiera podido permanecer y hubiera sido una forma de alternancia seria". A juicio del regidor de Málaga, "tan importante es el papel del Gobierno como de la oposición", ya que "tiene que controlar al Ejecutivo y que le estimule a que el Gobierno haga las cosas lo más perfectas posible. Ese es el ideal de la democracia".

LOS GOYA EN MÁLAGA

Por otro lado, De la Torre también se ha referido a la celebración el 25 de enero de 2020 de la ceremonia de los Premios Goya valorando que es "positivo para la ciudad". De igual modo, ha recordado las más de 20 ediciones del Festival de Cine en Español de Málaga, por lo que los premios del cine español en la ciudad "son un espaldarazo más, un reencuentro y una oportunidad más de encontrarnos muy a gusto la ciudad y el cine español, que llevan ese largo recorrido".

"Serán unos días muy hermosos y se va a preparar muy bien. Procuraremos que no sea solo el día y el previo, sino toda una etapa donde se viva intensamente lo que es esa gran fiesta del cine español, que son los Goya", ha sostenido.

Por otro lado, también ha aludido a la transformación de Málaga y ha sido cuestionado por el turismo y la vivienda. En concreto, el regidor ha aludido en relación con la vivienda de nuevo a las transferencias de competencias, asegurando que cuando comenzaron en los años 80 "se tenía que haber dejado muy claro el mapa de competencias". "La vivienda es competencia autonómica, por lo tanto los ayuntamientos tenemos una capacidad de respuesta limitada".

No obstante, ha precisado que el Ayuntamiento de Málaga ha hecho "un esfuerzo muy fuerte", cuando "hemos hecho más de 5.000 viviendas y la Qutonomía había hecho nada más que 50", lo que, según De la Torre, "demuestra que, efectivamente, la autonomía no está a esa altura del reto y los ayuntamientos hacemos lo que podemos".

En relación sobre un sistema de control sobre los precios de alquiler, como se está haciendo en algunas ciudades europeas, ha indicado que "lo veo poco operativo, difícil", ha concluido.