Alcaldes socialistas de la provincia de Málaga critican la "pésima gestión de Juanma Moreno contra la sequía"

CÁRTAMA (MÁLAGA), 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Málaga han criticado la que consideran una "pésima gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, contra la sequía". Los regidores y portavoces del PSOE, con su secretario general, Daniel Pérez, al frente, se han reunido este sábado en Cártama para definir las prioridades de la provincia.

Pérez ha señalado que los alcaldes socialistas "están manifestando y alzando la voz contra la Junta de Andalucía por la inacción en materia de sequía". "Vemos cómo Moreno Bonilla no está haciendo nada, no encontramos ante una emergencia climática por la falta de agua, la sequía está siendo acuciante en muchos municipios de la provincia donde hay cortes y restricciones y vemos que la Junta, competente en la materia, no hace nada", ha apuntado.

"No sabemos dónde está Moreno Bonilla. La Junta de Andalucía no está haciendo nada, al igual que la Diputación. Reclamamos a la Junta de Andalucía y a la Diputación que se pongan a trabajar, que creen una mesa técnica para hablar de la situación de la sequía en la provincia de Málaga", ha dicho.

También ha señalado que se trata de una problema que preocupa no sólo a vecinos, sino también a los agricultores y al sector turístico. "La sequía afecta ya al 30% del Producto Interior Bruto de la provincia de Málaga; es una situación que es sobrevenida, sin duda, pero Juanma Moreno lleva cinco años gobernando la Junta de Andalucía, cinco años que prometió muchas actuaciones en materia hídrica en esta provincia y no ha hecho nada", ha concluido.

PRÓXIMA SITUACIÓN "CATASTRÓFICA" SI NO LLUEVE

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE malagueño y alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha mostrado su preocupación por la situación de sequía. "O la Junta toma medidas para solventar este gran problema o si de aquí al mes de abril no llueve nos vamos a enfrentar a una situación catastrófica en verano", ha asegurado.

"Llevamos ya bastantes meses reclamando actuaciones e inversiones a la Junta Andalucía para que esta situación se pueda paliar, pero a día de hoy no tenemos ninguna medida puesta encima de la mesa", ha afirmado.

Por ello, Gallardo ha reclamado y exigido una mesa de la sequía "con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Málaga, donde podamos poner encima de la mesa las cuestiones y los problemas que van a tener nuestros vecinos y vecinas, y que la Junta ponga esas medidas para afrontar un verano que se presenta muy duro".

"Vuelvo a reclamar tanto al delegado de Medio Ambiente, como a la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, que tomen medidas y cojan el toro por los cuernos", ha concluido.

Por último, la vicesecretaria general de los socialistas malagueños y alcaldesa de Almogía, Antonia García, ha manifestado una "profunda preocupación" por la situación de sequía que vive la provincia. "A día de hoy existen municipios que todavía no han podido restablecer el servicio de agua, llevan con restricciones desde el año anterior y vemos que, como no está lloviendo, van a tener que seguir este año con esos cortes de agua", ha relatado.

"No hay previsiones de precipitaciones, los embalses están bajo mínimos, las reservas que tenemos los municipios cada vez son menores y nuestros vecinos van a llegar un momento que no tengan agua potable. Por eso, pedimos desde aquí a la Junta de Andalucía medidas ya, pero medidas contundentes e inversiones contundentes para paliar esta situación", ha declarado.

Por último García se ha preguntado "dónde está Moreno Bonilla mientras la provincia de Málaga sufre esta grave sequía". "Está en otras cuestiones que nada tiene que ver con resolver este grave problema", ha añadido.