Alcaldes socialistas reclaman a la Junta en el Parlamento un apoyo decidido al Sipam de la uva pasa malagueña

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado este jueves a la Junta de Andalucía en el Parlamento de andaluz un apoyo decidido al Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) de la uva pasa malagueña. Alcaldes y alcaldesas socialistas de la comarca de la Axarquía han acudido a la cámara andaluza para registrar una Proposición No de Ley (PNL) del grupo socialista de apoyo, mantenimiento y mejora del Sipam de la uva pasa.

Los regidores han estado acompañados por la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez; el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; y el resto de parlamentarios andaluces por Málaga, así como por otros responsables políticos socialistas.

El alcalde de Almáchar y vicesecretario general del PSOE de Málaga, Antonio Yuste, ha agradecido al grupo socialista que haya impulsado esta iniciativa, en especial a María Márquez, que se comprometió con la Asociación Moscatel cuando visitó recientemente la Axarquía a registrar esta PNL.

Yuste ha lamentado que el apoyo de la Junta al Sipam es cada vez menor. "Lo hemos visto en los presupuestos de 2026. Hasta ahora la Junta de Andalucía apoyaba el sistema importante del patrimonio agrícola mundial con unos 140.000 euros. Este año, en el presupuesto solo han dejado 10.000 euros. Lo que queremos desde el territorio SIPAM es que la Junta de Andalucía apueste definitivamente por este sistema agrícola", ha declarado.

En la iniciativa, los socialistas instan al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a diseñar una estrategia integral de apoyo al territorio Sipam de la uva pasa de Málaga que combine conservación patrimonial, sostenibilidad agraria, innovación tecnológica, relevo generacional y rentabilidad económica de las explotaciones, con la participación del sector, de las entidades locales afectadas y de las organizaciones representativas del territorio.

Asimismo, plantean establecer medidas de apoyo específicas destinadas a la sustitución de cepas envejecidas por nuevas plantaciones, así como ayudas especiales para nuevas plantaciones y replantaciones, incluyendo apoyo económico a los productores durante al menos los primeros cuatro años. Estas medidas deberán tener en cuenta las especiales dificultades orográficas del territorio y se consideran plenamente justificadas para asegurar la continuidad del sistema agrícola tradicional.

En tercer lugar, proponen poner en marcha un programa específico de ayudas para la mejora, mantenimiento y conservación de las infraestructuras productivas vinculadas al sistema de la uva pasa, especialmente lagares, paseros y otros elementos tradicionales asociados al proceso de cultivo, secado y transformación de la uva moscatel.

En cuarto lugar, instan a impulsar la automatización adaptada de los paseros mediante la elaboración de un pliego de condiciones técnicas que contemple sistemas de funcionamiento manual y automático, incluidos mecanismos de control a distancia, y promover posteriormente líneas de apoyo para el diseño, prototipado y fabricación de soluciones tecnológicas compatibles con la realidad productiva, paisajística y patrimonial del territorio Sipam.

En quinto lugar, plantean poner en marcha un programa de apoyo a la digitalización del sistema productivo del Sipam de la uva pasa de Málaga que incluya estudios, trabajos de campo y proyectos piloto de innovación tecnológica orientados a la vigilancia de parcelas, el control del estado del cultivo, la planificación de la vendimia y la mejora de la sostenibilidad y eficiencia de las explotaciones.

Para ello, se promoverá la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas, entre ellas sistemas de teledetección y aeronaves no tripuladas (drones) de uso experimental, que permitan mejorar el seguimiento agronómico del viñedo en el territorio SIPAM, especialmente en aquellas zonas de difícil acceso debido a sus condiciones orográficas.

Por último, los socialistas instan a entablar negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para estudiar una posible modificación de la regulación del potencial de producción vitícola, recogida en el Real Decreto 1338/2018, con el fin de que entre los criterios de prioridad para la autorización de nuevas plantaciones de viñedo se incorpore expresamente la ubicación de la parcela en un territorio declarado Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). El objetivo es favorecer el mantenimiento del potencial vitivinícola y la continuidad del sistema agrícola tradicional en estas zonas singulares.