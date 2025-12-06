La alcaldesa de Torremolinos valora importancia de convivencia e igualdad en el acto del Día de la Constitución

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, durante el acto del Día de la Constitución - AYTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

Torremolinos (Málaga) ha celebrado el acto institucional por el Día de la Constitución Española, al que han asistido la alcaldesa, Margarita del Cid, que ha puesto en valor la importancia de la convivencia y la igualdad.

En el acto también han participado la parlamentaria andaluza, María José Escarcena, el comisario de la Policía Nacional Torremolinos-Benalmádena, Antonio de Haro, el capitán jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), Pedro Luis Gemar, el inspector jefe de la Policía Local de Torremolinos, José Antonio Olmeda, la presidenta del Tribunal de Instancia de Torremolinos, María José Alcázar, y miembros de la Corporación Municipal, entre otras autoridades.

Así, en su intervención la alcaldesa ha hecho referencia a los valores que defiende la Constitución Española. "El primero de esos valores, la convivencia, sustentada en el respeto al diferente, en la capacidad de diálogo y acuerdo. Todo ello construido en torno a una serie de derechos y deberes que nos hemos brindado como sociedad libre y madura, sin imposiciones, sin revanchismo, con esa generosidad que marca los grandes hitos históricos", ha declarado Del Cid.

"Una convivencia que ni puede ni debe vulnerarse, menos aún por intereses que no tienen nada que ver con el interés general de los españoles. Porque precisamente, todas las crisis que hemos vivido como sociedad democrática tienen un denominador común: sufrir la voluntad de alguien que olvida que lo importante es la colectividad y no la individualidad", ha señalado.

De igual modo, Del Cid también ha destacado que "tenemos una Constitución que cuida que no haya desagravios entre territorios. Acudamos a ella siempre que lo necesitemos, porque en la igualdad entre españoles es donde reside la solidez de nuestro sistema. E igualdad también entre hombres y mujeres".

"Qué importante es respetar y ser respetado. Qué importante es romper esquemas de subordinaje, de imposición y de impunidad. Valoremos la igualdad en todas sus facetas, y defendámosla como nuestro mejor patrimonio. Y todo ello, convivencia e igualdad entre españoles nos lleva al tercer valor, que lo engloba todo, el de la libertad", ha añadido.

Por último, Del Cid ha afirmado que la Constitución Española "es mucho más que un documento y por eso requiere que la conmemoremos con orgullo y con responsabilidad".

Durante el acto se han leído varios artículos de la Constitución Española, entre ellos el artículo 14 según el cual todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Ha tenido lugar un desfile con la representación de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local y la izada de la bandera española mientras ha sonado el himno de España.

La alcaldesa de Torremolinos, y el comisario jefe de la Policía Nacional Torremolinos-Benalmádena, Antonio de Haro, han depositado una corona ante la bandera española como homenaje a los caídos.