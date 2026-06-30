La Alcazaba y Gibralfaro acogen en Málaga una nueva edición del ciclo de conciertos Julio Musical

Presentación de la programación del ciclo de conciertos Julio Musical - EDU ROSA CERVANTES/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, organiza el ciclo de conciertos Julio Musical entre los días 8 y 19 de julio. Los conciertos tendrán lugar en escenarios emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro y el Patio de Surtidores de la Alcazaba.

El programa cuenta con la colaboración de Fundación "la Caixa". La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; y el director de área de Negocio de Málaga de CaixaBank, Jesús Cabrera, ha presentado el programa.

Con el título genérico de Leyendas del Palacio, que propone un recorrido musical que evoca la atmósfera de los castillos y palacios de distintas dinastías y cortes a lo largo de la historia, los diferentes conciertos tratan de reflejar la importancia de estos espacios como centros de poder y recrear su grandeza y de las culturas estética que las habitaron.

Todos los conciertos comenzarán a las 22,00 horas y las entradas, con un precio de 15 euros, podrán adquirirse a partir de este martes en la web juliomusical.janto.es.

En el caso de los conciertos de Gibralfaro, el Área de Cultura y Patrimonio Histórico facilitará un servicio gratuito de autobuses lanzadera para la subida y bajada al Castillo con salida desde la plaza del General Torrijos en la puerta principal del Hospital Noble.

La primera salida será a las 20,00 horas y la última a las 21,30 horas. Al finalizar los conciertos, se trasladará al público al mismo lugar de la salida en la plaza del general Torrijos. Por ello, no estará permitida la subida a Gibralfaro en vehículos privados ni el estacionamiento en los márgenes de la carretera de acceso.

En el caso de La Alcazaba, la entrada y salida a los conciertos se realizará por la puerta del ascensor en la calle Guillén Sotelo. La celebración de este programa tiene lugar en un conjunto monumental con siglos de historia y cuyo acceso no es autónomo para personas con movilidad reducida. Se recomienda informarse en juliomusical@malaga.eu previamente a la compra de entradas.

PROGRAMA

El ciclo comenzará el jueves 8 de julio con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga con el concierto en la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro con 'Los mil y un cuentos para seducir al sultán persa Shahriar'. El repertorio de este concierto remite a las mil y una noches y a la figura del sultán Shahriar.

La pieza musical conecta con la idea del arte como herramienta para influir en el poder, emocionar y transformar la realidad. 'Los mil y un cuentos para seducir al sultán persa Shahriar' ofrece un repertorio que integra obras como Sherezade que conectan con la capacidad de la música para fascinar y transformar al sultán y otras, más relacionadas con España, como es el caso de 'El mirlo blanco: seis danzas para castañuelas y orquesta', que igualmente evidencian la capacidad de seducción al poder, pero desde una perspectiva centrada en ritmos y gestos de la danza española.

El concierto estará dirigido por Sylvain Gasançon, director titular de la orquesta de la Ofunam en la Ciudad de México desde 2023 y cuenta con la interpretación de Tomás Martín, uno de los solistas de castañuelas más destacados del momento.

El viernes, 10 de julio, será el turno del Patio de Surtidores de la Alcazaba, con el concierto 'La música de Harry Potter en el Castillo Howarts', el más universal de todos los castillos del mundo interpretado por Busker String Quarter.

El programa de este concierto hace alusión a uno de los castillos más conocidos del mundo a través de la literatura y la ficción universales, como es el Castillo de Howarts, escenario de la saga Harry Potter.

Se trata de una experiencia narrativa y musical que transporta al público a los momentos más emblemáticos del mundo mágico del universo de Hogwarts. El repertorio incluye adaptaciones originales para cuarteto de cuerdas de compositores como John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper, Alexandre Desplat y Chuck E. Myers 'Sea'.

El sábado 11 de julio, en el mismo espacio, se ha programado el concierto 'La voz en los palacios imperiales del siglo XIX europeo'. El repertorio elegido, creado para su interpretación a piano, tenor, soprano y barítono, es una selección de obras de los compositores Verdi, Donizetti y Puccini.

El tenor Andrés Sánchez Yoglar, la soprano Guiomar Cantó y el barítono Pablo Rossi que interpretan el programa de este concierto pertenecen a la compañía Trufa y participan activamente en el proyecto de Tutto Puccini. A ellos se suma Aylin Pla, una de las pianistas con mayor talento para el acompañamiento musical en la lírica.

También en el Patio de los Surtidores de la Alcazaba se ha programado para el domingo, 12 de julio, el concierto 'Las cántigas a Santa María' más importantes de la literatura medieval occidental realizadas por un Rey Sabio.

El repertorio de este concierto ofrece una aproximación a la forma de entender la música de la gente en el siglo XIII en la Europa medieval y, en concreto, a las 'Cántigas de Santa María', de autoría colectiva, pero en cuyo impulso tuvo un papel decidido el Rey Alfonso X El Sabio. El concierto será interpretado por la formación musical Carmina Terrarum.

El jueves 16 de julio tendrá lugar el concierto 'De la corte francesa en Versalles de Luis XIV, El Rey Sol', en la Alcazaba. Con obras de Rameau, Lully o Jacquet de la Guerre, entre otros, interpretadas con instrumentos y criterios históricos, la formación musical Harmonía del Parnàs será la encargada de interpretar el concierto.

'El Trío Lehmberg' será el encargado de interpretar las piezas musicales del concierto Música para las noches de la corte de Sajonia realizadas por un rey virtuoso del violín, que tendrá lugar también el Patio de Surtidores de La Alcazaba el viernes, 17 de julio.

El programa de este concierto hace alusión a la relevancia que adquirieron en los palacios de importantes cortes europeas entre los siglos XVI y XVIII las veladas musicales privadas en las que pequeñas formaciones interpretaban en espacios íntimos, como los salones y cámaras de palacios, piezas del barroco.

El sábado 18 y domingo 19 los conciertos se trasladan al Patio de Armas del Castillo de Gibralfaro. Para el sábado, se ha programado 'El esplendor de Venecia desde el Palacio Ducal de la República Serenísima'. La formación L'Accademico Formato interpretará las piezas musicales que componen el repertorio.

L'Accademico Formato, Orquesta Barroca de Málaga, es una orquesta dedicada a la interpretación historicista con una sensibilidad actual. Dirigida por Juan Utrera, integran la plantilla de la L'Accademico Formato instrumentistas de cuerda de toda España.

El ciclo concluye con la formación musical La insostenible 'Big Band' y el concierto Reyes y reinas universales del jazz. El repertorio de este concierto hace un guiño a la temática del programa y conecta con el concepto de poder y grandeza, pero desde una óptica ligada a estilos y épocas diferentes a las tratadas en el resto de conciertos de este ciclo, como son la música jazz y swing.

'La Insostenible Big Band' ha cumplido 19 años sobre los escenarios y tras sus sucesivas presencias sobre las tablas del Teatro Cervantes, Echegaray, entre otro otros auditorios. La banda tiene su origen en una propuesta conjunta de alumno y profesores de los conservatorios de Málaga.