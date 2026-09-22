Almargen (Málaga) entrega a sus adjudicatarios 14 viviendas públicas en alquiler

Acto de entrega de las llaves de 14 viviendas públicas en Almargen, Málaga. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

ALMARGEN (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Almargen ha celebrado este martes el acto de entrega a los adjudicatarios de las llaves de 14 viviendas públicas en alquiler, con rentas mensuales de entre 183 y 250 euros; unos inmuebles que se han ejecutado con un presupuesto global que ha ascendido a dos millones de euros.

Al acto han acudido el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, la consejera de Vivienda, Juventud y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Almargen, María del Carmen Romero. Han destacado la colaboración entre administraciones.

Las viviendas cuentan con dos y tres habitaciones y se distribuyen en dos promociones, una de ocho y otra de seis inmuebles. Estas vivienda, han apuntado desde la Subdelegación de Gobierno central, forman parte del Programa 4 del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 destinado al Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler.

Según la Subdelegación, del presupuesto global el Ayuntamiento de Almargen ha aportado 1,67 millones de euros, el 83,4% del coste total; mientras que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda, ha destinado 330.000 euros, el 16,6%.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han indicado que han canalizado los cerca de 330.000 euros a través del Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler, de forma que 177.483 euros ha sido para la primera promoción y 155.200 euros, en la segunda. También ha colaborado la Diputación de Málaga.

Esta actuación "amplía las opciones de acceso" a la vivienda en este municipio rural de poco más de 1.800 habitantes de la comarca del Guadalteba, donde "el envejecimiento y la pérdida de población plantean el reto de ofrecer oportunidades para que las familias y los jóvenes puedan desarrollar allí su proyecto de vida", han indicado desde la Junta.

Durante el acto, Díaz ha destacado que para las familias adjudicatarias "recibir las llaves de una vivienda significa mucho más que abrir una puerta". "Significa tener un hogar. Tener estabilidad", ha señalado.

La disponibilidad de alquileres asequibles es, en este contexto, "uno de los factores que pueden contribuir a que jóvenes y familias encuentren alternativas residenciales en su localidad", han destacado.

La actuación de Almargen conecta así el acceso a la vivienda con un "desafío más amplio para los municipios rurales: mantener su población y favorecer el relevo generacional", han indicado desde el Gobierno andaluz.

La consejera ha señalado que "aumentar la oferta de vivienda asequible requiere movilizar suelo, facilitar la construcción y trabajar de la mano de los ayuntamientos y del sector privado". En este sentido, ha agradecido el trabajo y la colaboración de las entidades que han participado en las dos promociones.

"Ante el reto de la vivienda hacen falta recursos, pero también colaboración y capacidad para convertir esos recursos en resultados", ha destacado la consejera, quien ha defendido que los proyectos deben llegar a completarse y las viviendas estar al alcance de las familias.

"Queremos que los proyectos salgan del papel. Que el suelo se transforme. Que las obras comiencen y terminen. Y, sobre todo, que las viviendas lleguen a quienes las están esperando", ha incidido Díaz.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno central ha destacado "la colaboración entre administraciones" para hacer posible la entrega de las viviendas y ha puesto en valor "el esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento de Almargen, así como el apoyo del Plan Estatal de Vivienda a los municipios".

Salas ha señalado además que las inversiones en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 "ascendieron a 14,6 millones de euros" para la construcción o adquisición de hasta 651 viviendas en la provincia, en los municipios malagueños de Almargen, Coín, Málaga, Marbella, Nerja y Teba.

También ha destacado que el Programa 7 de Regeneración y Renovación Urbana y Rural del citado plan ha contado con "una dotación 5,5 millones de euros con un resultado de 1.075 viviendas rehabilitadas y 67 renovadas en los municipios malagueños de Benalmádena, Málaga y Marbella".

Salas ha reclamado a la Junta de Andalucía "una mayor implicación" mediante fondos propios de la Administración autonómica en materia de vivienda, además de la gestión de los fondos procedentes de los planes estatales y de los fondos europeos.