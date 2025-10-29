La AN acuerda la libertad del exedil marbellí Carlos Fernández, fugado casi 20 años, que será juzgado la próxima semana

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exedil de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, fugado desde el inicio del caso 'Malaya' hace casi 20 años y que ha sido detenido este miércoles en Madrid, ha quedado en libertad provisional tras comparecer ante la Audiencia Nacional (AN), que lo juzgará la próxima semana, en concreto el día 5 de noviembre, por la causa por la que lo reclamaba, el caso 'Saqueo II', en el que habrá una posible conformidad.

Fernández ha estado residiendo estos años en Argentina y, según han apuntado fuentes policiales a Europa Press, ha sido arrestado al ser detectado en un filtro policial en el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez, concretamente de un vuelo procedente de dicho país sudamericano, con voluntad de ponerse a disposición de las autoridades judiciales de España.

Según consta en un auto de la AN, al que ha tenido acceso Europa Press, el pasado día 10 de octubre, la representación procesal de Fernández presentó un escrito en el que informaba del vuelo con llegada al aeropuerto madrileño este miércoles. Así, tras ser arrestado, ha quedado a disposición de la Sección Tercera de la AN, donde se ha celebrado una vistilla sobre su situación personal.

La AN ha tomado la decisión tras celebrar una comparecencia en la que la Fiscalía y la defensa han solicitado la libertad provisional de Fernández y teniendo en cuenta que se ha puesto voluntariamente a disposición judicial y que se ha señalado el juicio para el próximo miércoles, "con la obligación de comparecer ese día ante este Tribunal para ratificar la conformidad anunciada", dice el auto.

En 2006, en la segunda fase de la operación 'Malaya', la Policía Nacional registró la vivienda de Fernández y al día siguiente su entonces letrado remitió al juzgado un escrito en el que el exedil se ponía a disposición de la justicia para colaborar y aseguró que éste estaba haciendo el Camino de Santiago, aunque desde entonces se desconocía su paradero hasta 2017.

Ese año, en concreto en septiembre de 2017, el exedil, que militó en el Partido Andalucista en Marbella, fue detenido en Argentina, donde se entregó a las autoridades tras haber realizado gestiones en España sobre la prescripción de los delitos que se le imputaban en varias causas, entre ellas 'Malaya' y 'Saqueo II', del que es competente la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.

El Gobierno acordó en noviembre de ese mismo año remitir a las autoridades de Argentina un total de seis expedientes de solicitud de extradición de Fernández por la presunta comisión de diferentes delitos en España durante su actividad como concejal del Ayuntamiento de Marbella.

La primera de estas solicitudes de extradición se fundamentó en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN y hacía referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil en el caso 'Saqueo II'. Los hechos se refieren a su actividad como concejal durante los gobiernos con mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999.

Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud de extradición correspondían a tres juzgados de instrucción distintos de la localidad de Marbella por los delitos contra la ordenación del territorio, cohecho en el caso 'Malaya' o prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial.

Un juzgado argentino acordó extraditar a España al exedil en concreto por una de las seis causas por las que España la solicitó, en concreto la del caso 'Saqueo II', de la que es competente la Audiencia Nacional. Pero, en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en vía de recurso, dictó sentencia y denegó dicha extradición.