Por Andalucía afea a la Junta la ubicación de la nueva sede judicial en el Estadio Santa Fe en Los Boliches, en Málaga

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, junto a vecinos de Los Boliches. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha reprochado al Gobierno andaluz la ubicación de la nueva sede judicial en el Estadio Santa Fe en el barrio de Los Boliches. "Moreno decía y prometía que iba a modernizar la justicia en Andalucía, que iba a generar nuevas infraestructuras y que iba a acabar con las carencias que la justicia tenía en Andalucía; sin embargo, la realidad a día de hoy es totalmente distinta", ha recriminado Alba.

En este sentido, según ha recogido la formación política en una nota, Alba ha subrayado que "hay dinero que no se ejecuta, infraestructuras que no se terminan, y algo importante, una estrategia de responsabilizar a los ayuntamientos en todo aquello a lo que la propia Junta de Andalucía no llega", afirmando que les dan competencias a los ayuntamientos que "en ningún momento le competen".

A su juicio, esta es la finalidad del Partido Popular en Fuengirola, la remodelación del Estadio Santa Fe en el barrio de Los Boliches, donde "con una inversión de 50 millones de euros del propio estadio, quieren meter dentro la sede judicial", ha explicado Alba.

Al hilo, el candidato de Por Andalucía ha señalado que "esto está generando un debate entre los propios vecinos que no ven, para nada, que se ubique en este sitio, pero la realidad es que Moreno hace todo lo contrario".

"Él habla de presupuestos históricos en Andalucía, cuando está haciendo que sean los vecinos y las vecinas, en este caso de Fuengirola, con la complicidad de la alcaldesa los que tengan que pagar la incompetencia del propio Moreno", ha afeado al presidente de la Junta.

Asimismo, Ernesto Alba ha aseverado que en el año 2025, solamente para justicia, la Junta de Andalucía tenía 67 millones de euros. De esos 67 millones de euros, "Moreno solamente ha gastado el 28%; 48 millones de euros se han quedado sin ejecutar", según ha criticado, añadiendo que ese dinero venía en parte, por parte del Estado y por parte también de los fondos europeos.

"Si se ha quedado sin ejecutar tanto dinero en Andalucía ¿por qué son los ayuntamientos, los vecinos y las vecinas los que tienen que soportar ahora la carga de una infraestructura de estas características que no le competen a los propios ayuntamientos? Pues está claro, porque estamos en campaña y porque, además, son sus propios alcaldes, en este caso alcaldesa, los que le tienen que limpiar la cara y quitarle las vergüenzas a Moreno Bonilla de lo que prometió y que con su ineficacia y su falta de gestión es incapaz de cumplir", ha reprochado el candidato de Por Andalucía.

Por otro lado, Alba ha criticado que "esto no solamente está ocurriendo con la justicia, también está pasando en sanidad o en educación", a su juicio, donde son los propios ayuntamientos "son los que le están lavando las vergüenzas porque tienen que asumir competencias que no son propias".

Por último, ha señalado que "lo que puede ocurrir si la sede judicial se hace en la remodelación del Estadio Santa Fe, es generar unos problemas de convivencia en el barrio, ya que los vecinos no lo comparten por estar en una ubicación cerca de colegios y quitando el uso deportivo que tiene en la actualidad. Desde Por Andalucía, estamos y estaremos apoyando a los vecinos y a las vecinas".

Por su parte, la concejala de Hacemos Fuengirola, Sheila Jiménez, ha declarado que siguen recogiendo firmas en contra de la sede judicial que quieren poner en el Estadio Santa Fe de los Boliches. "La acogida que está teniendo por parte de los vecinos, podemos decir que es bastante positiva. Se paran y nos preguntan y nos instan también a que hagamos alguna movilización en contra de esto porque al fin y al cabo estamos hablando de la vida de los bolicheros y de su descanso y de su seguridad".