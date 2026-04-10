Por Andalucía alerta en Málaga de que los desahucios "se multiplicarán si PP deja caer el decreto de alquileres"

Por Andalucía alerta de que los desahucios "se multiplicarán si PP deja caer el decreto de alquileres" - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha advertido de que los casos de desahucios "se multiplicarán si el PP deja caer el decreto estatal que regula los alquileres" y que, según la coalición, protege actualmente a 25.000 personas.

Alba ha explicado que este viernes han intentado parar el desahucio en Málaga capital de una mujer mayor con un hijo con discapacidad, conocida como Tita Mari; pero "por desgracia, no ha podido ser y hemos tenido que ver cómo los han echado a la calle porque ni el Ayuntamiento de Málaga ni la Junta de Andalucía ha sido capaces de brindarles una alternativa habitacional".

"Lo que han hecho ha sido mirar para otro lado", ha dicho el dirigente de la coalición de izquierdas, quien junto a la concejala Toni Morillas han señalado que la situación refleja "una emergencia habitacional creciente y el impacto de la especulación inmobiliaria en la provincia".

Alba ha criticado que "mientras que nos quieren vender otra Málaga, el acalde no nos enseña este rostro, y Moreno Bonilla no quiere hablar de los desahucios, mientras que los grandes especuladores se están quedando las viviendas en Andalucía".

Según ha indicado, actualmente "siete de cada diez viviendas que se compran en Málaga no son para vivienda habitual". "Una cifra que nos dice claramente que lo que falta es vivienda para vivir y lo que sobra es la vivienda para especular. Faltan derechos y sobran especuladores. Faltan hogares y sobran rentistas. Y en el caso de Moreno Bonilla, falta vergüenza y sobra cinismo", ha criticado.

"El PP ha puesto al servicio de los fondos de inversión una barra libre para que cojan la que quieran. En una entrevista dijo el presidente de la Junta de Andalucía que no hay multipropietarios cuando casi el 13% del mercado de alquiler de nuestra tierra está en manos de poco más de 100 grandes rentistas y de fondos de inversión. No niega el problema, sino que lo oculta", ha incidido Alba.

Para el candidato de la coalición de izquierdas, "el señor Moreno Bonilla no escucha a la calle y quizás no se ha enterado, ya que afirmaciones como estas no se las cree nadie, porque cada vez más vecinos han vivido en su propia piel que un fondo de inversión compre un bloque entero y te eche, o peor aún, que te suban el alquiler antes un 10%, después un 40%, y finalmente un 70% de golpe".

"¿Quién aguanta esto?", se ha preguntado Alba, quien ha subrayado que "hoy estamos, una vez más, exigiendo una solución para un caso concreto, el de Tita Mari, que la han echado ahora mismo de su casa". "Esto es una forma de ejercer violencia económica sobre esta persona", ha aseverado.

Según Alba, "si el PP deja caer el decreto que regula los alquileres en las próximas semanas, casos como el de hoy se multiplicarán, ya que este decreto que las fuerzas de izquierda hemos arrancado en el Consejo de Ministros protege en este momento 25.000 personas".

"El señor Moreno Bonilla y el PP, si no rectifican, serán responsables y cómplices de estos aumentos y de las familias que finalmente se quede en la calle", ha aseverado.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU y concejala en Málaga capital ha criticado este desahucio y ha apuntado además que "Almudena y su familia llevan desde el martes acampados en la puerta del Ayuntamiento exigiendo una solución habitacional para evitar el desahucio que está previsto del IMV para el próximo 16 de abril".

Morillas ha criticado que "esta es la situación que tiene la ciudad de Málaga, una situación dramática de emergencia habitacional en el que mientras las vecinas ponen el cuerpo para intentar paralizar los desahucios y para que no haya ninguna familia que se quede en la calle sin tener garantizado su derecho a la vivienda, hay malos gobernantes e instituciones como el Ayuntamiento de Málaga, que no mueven ni un dedo para garantizar el derecho a la vivienda de todos los vecinos y las vecinas que viven en la ciudad".

Por último, ha advertido que "vamos a seguir exigiendo que por parte del Ayuntamiento y del resto de instituciones se pongan en marcha medidas urgentes, que sean valientes y que atiendan la situación de emergencia habitacional que cada vez afecta a más familias. Ya es hora de que se intervengan los precios, de que se ponga un tope al precio de la vivienda para evitar que la vivienda siga siendo un activo financiero con el que se especula y que las viviendas sean para vivir y no para especular", ha zanjado.

