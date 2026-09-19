Por Andalucía consolida su proyecto municipalista unitario en Málaga y se compromete a tener candidaturas a final de año

Por Andalucía consolida su proyecto unitario en Málaga y se compromete a tener candidaturas elegidas antes de fin de año. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones integrantes de Por Andalucía en la provincia de Málaga han celebrado este sábado unas Jornadas Municipalistas para dar el pistoletazo de salida de cara a las próximas elecciones municipales y mostrar la hoja de ruta para "el cambio"; al tiempo que han señalado el proyecto "unitario" que consolidan y han asumido el compromiso de tener las candidaturas elegidas antes de final de año.

Así lo han indicado en una comunicado en relación con estas jornadas en la que han participado representantes provinciales de IU, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde, Alternativa Republicana y Alianza Verde.

Según la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, este encuentro suponen "un hito importante porque damos el pistoletazo de salida a un proceso que aspira a recuperar la esperanza de la gente trabajadora, de los vecinos y de las vecinas de nuestra provincia".

Morillas ha señalado que ponen "a disposición esta herramienta, que es Por Andalucía, para que la protagonicen, para que se la apropien, para que la utilicen, con un objetivo compartido que es poner toda la riqueza de esta provincia, que es mucha, a disposición del bien común, a disposición del objetivo de que podamos vivir mejor en los pueblos y ciudades de nuestra provincia".

"Los vecinos y las vecinas tienen que recuperar el derecho a vivir con dignidad en sus pueblos y ciudades frente a esa dinámica especulativa que han puesto los gobiernos del PP en la provincia, que convierten el territorio, que convierten todo lo que toca en un negocio", ha dicho.

Según ha reseñado, "frente a esa lógica del sálvese quien pueda, nosotras hoy, desde Por Andalucía, lanzamos este proceso político al que invitamos a participar y a sumarse a todos aquellos y aquellas que estén dispuestas a arrimar el hombro y a contribuir a que se abra un cambio de izquierdas, un cambio valiente, y a multiplicar los gobiernos de la izquierda transformadora".

Morillas ha recordado que no parten de cero, sino que lo hacen "desde la experiencia acumulada de todas las fuerzas políticas que forman parte de esta coalición, pero también de los cientos de activistas que se baten el pobre, parando desahucios, defendiendo los servicios públicos y de una experiencia institucional acumulada que hace que este espacio político tenga 135 concejales y concejalas en la provincia, 15 gobiernos locales, que son el ejemplo de la dignidad y del municipalismo transformador".

Ha apuntado que por eso dan el paso "con un doble objetivo, que es consolidar el espacio político de Por Andalucía y, sobre todo, abrir puertas y ventanas, abrir ese proceso a la sociedad civil para que movimientos sociales, activistas, vecinos y vecinas tomen esta herramienta, la usen, la utilicen y se involucren para traer el cambio a los municipios de la provincia de Málaga".

Morillas ha anunciado "la denominación común de Por Andalucía en todos los municipios de la provincia, a la que se sumarán las marcas locales que permitan una mayor identificación y movilización del territorio" y ha asegurado que quieren "que esto no vaya solo de marca electoral o de una convocatoria electoral".

"Queremos que este proyecto político eche raíces y se construya desde la convicción de que es necesario construirlo, desde las asambleas locales, desde la horizontalidad y desde el protagonismo de la sociedad civil", ha manifestado Morillas.

Así, han lanzado un Manifiesto Programa "con diez compromisos con esta provincia con el objetivo de poner la vida en el centro frente a los privilegios y el negocio de unos pocos" y ha explicado que el método de toma de decisiones parte "de la máxima participación democrática, una persona, un voto, a la hora de abordar todo lo que tenemos por delante, el programa de gobierno, la campaña electoral y, como no, también las candidaturas que se construirán desde las asambleas locales y con primarias abiertas".

ABREN PROCESO

Por último, Morillas ha señalado que "el espacio de Por Andalucía va a llegar a la Navidad, el momento de comerse los polvorones, con sus candidaturas elegidas". "Abrimos un proceso que pretende culminar el 20 de diciembre con las candidaturas de los pueblos y ciudades de nuestras provincias elegidas", ha dicho.

"Hoy damos ese pistoletazo de salida a este proceso y en el que abrimos puertas y ventanas para que la sociedad civil se incorpore a este proceso que pretende recuperar la esperanza de los vecinos y de las vecinas, poner coto a la ola reaccionaria y, sobre todo, construir municipios para vivir".

Por su parte, Nico Sguiglia (Podemos) ha manifestado que ponen en marcha "la construcción de lo que va a ser la principal alternativa política al mal gobierno del PP, tanto en la ciudad de Málaga como en el conjunto de la provincia". "Vamos a construir un proceso abierto, democrático, al que llamamos a todas las organizaciones sociales y políticas de la izquierda malagueña a que se sumen a caminar con nosotros y nosotras, pero también a personas de a pie que compartan con nosotros el anhelo, la convicción y la voluntad de construir ciudades y pueblos para vivir y no para especular", ha dicho.

Sguiglia ha incidido en que "el planteamiento es muy sencillo, casa, barrio, democracia. Queremos y vamos a construir la principal alternativa política para poner la vivienda en el centro de la política municipal y al fin sea un derecho y no un negocio para especular y para enriquecer unos pocos. Queremos poner a los barrios donde vive nuestro pueblo en el centro de la política municipal".

Según ha señalado, intentarán "construir candidaturas con el máximo consenso, pero ponemos sobre la mesa también un método democrático como son las primarias abiertas conjuntas, como método para que sean los participantes y las participantes las que puedan decidir las candidaturas que articulemos".

Por su parte, Ángel Rodríguez (Partido Verde) ha puesto el foco en que vienen "a aportar nuestro granito de arena a la construcción de este proceso abierto, de este proyecto que necesita Málaga; una Málaga castigada también en lo verde" y para "defender el lema con el que aporta nuestro partido a este proceso abierto, a este proceso amable". "Ese lema es cuidar el presente para tener un futuro. Y para eso es para los que estamos aquí", ha concluido.

Por su parte, Sergio Cedena (Movimiento Sumar) ha declarado que Málaga "es la ciudad que representa lo peor del PP, lo peor del gobierno de Moreno Bonilla en cuanto a depredación de los servicios públicos y de la vivienda digna en los barrios". "Por eso este proyecto, que no nace hoy, sino que lleva ya más de cuatro años trabajando por traer todos sus asuntos al centro de la política, los asuntos que realmente creemos que preocupan a la ciudadanía".

"Venimos para conjurarnos, una vez más, para conseguir crear todas esas expectativas que tiene realmente la ciudadanía en las instituciones y poder revertir todas esas políticas que llevamos sufriendo durante tantos años en Andalucía", ha señalado Cedena, quien ha incidido en la participación ciudadana.

Para finalizar, Rafael Arredonda (Iniciativa del Pueblo Andaluz) ha mostrado su ilusión ante un día "fundamental para esa izquierda transformadora que venimos hablando históricamente en la ciudad de Málaga y en la provincia" y ha expresado la "confianza en equipos, en gente y sobre todo en ideas que transformen para que puedan resolver las situaciones y necesidades que tiene la ciudadanía malagueña, como el problema de la vivienda, la precariedad laboral de la gente joven y las decisiones que van a tener que repercutir en el futuro, como hasta qué punto podemos permitir los incrementos del turismo".