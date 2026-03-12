Por Andalucía critica "pasividad" de Junta ante conflicto del metro y exigen que "fuerce la negociación"

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, y el coordinador de IU Málaga ciudad, Efraín Campos, - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas Elecciones Autonómicas, Ernesto Alba, ha criticado "la situación de los trabajadores del metro de Málaga, que están sufriendo las consecuencias de las externalizaciones que está realizando la empresa" y ha señalado que "las externalizaciones y las privatizaciones perjudican tanto a los trabajadores y a las trabajadoras como a la ciudadanía en general".

"Es el caso de los trabajadores del metro de Málaga. Están concentrados en estos momentos y han hecho un parón hoy porque la propia empresa no quiere negociar el convenio colectivo que le corresponde", ha advertido.

Así, Alba ha exigido a la Junta de Andalucía que "se siente con la empresa y la obligue a negociar con los trabajadores, que están pidiendo algo tan elemental como tener un convenio colectivo. Los servicios públicos están para garantizar un derecho a toda la ciudadanía y el plan de Moreno es seguir privatizándolo todo".

De igual modo, ha señalado que Moreno "solo cree en la ley de la selva, donde todo lo tiene que regular el mercado y los intereses de las grandes empresas y grandes multinacionales o fondos de inversión".

También Alba ha incidido en "la importancia del convenio colectivo para los trabajadores" y ha remarcado "la importancia del metro como un servicio público y que hoy más que nunca, es totalmente necesario y más en el contexto que estamos viviendo en donde los precios de los combustibles están totalmente descontrolados y la gente necesita de este servicio para poder moverse por la ciudad".

"Estamos hablando de que todas las personas necesitan el metro para ir a la universidad, para ir a sus trabajos, para llevar a sus niños al colegio... No pueden estar los trabajadores en las circunstancias en las que están. Desde Por Andalucía pedimos un Metro y un servicio público sostenible, accesible, público y de calidad", ha concluido Alba.

Por su parte, Efraín Campos, coordinador de IU Málaga Ciudad ha mostrado el apoyo de IU a los trabajadores del metro de Málaga y ha exigido que el Ayuntamiento que "se posicione claramente para exigir a la Junta de Andalucía que se revisen las condiciones del convenio de cesión que tiene ahora mismo".

También ha instado al Ayuntamiento a que "empiece a interpretar la movilidad en Málaga como lo que debe ser, un transporte intermodal que recoja todos los modelos, que recoja el tren, que recoja el metro, que recoja el autobús, que recoja las bicicletas y todo se incorpore dentro de un gran modelo que permita una Málaga realmente accesible", ha concluido.