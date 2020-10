Antonio Banderas reitera que la gala de los Goya será más "corta, elegante, sobria" y "con tendencia más a la emoción"

MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Banderas ha incidido este miércoles en que la gala de la 35 edición de los Premios Goya, que se tendrá lugar en marzo en su Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, será "corta, elegante, sobria" y "con tendencia más a la emoción".

Así lo ha señalado Banderas, que ha presentado en Málaga este miércoles la nueva temporada 2020-2021 del Teatro del Soho CaixaBank y ha sido cuestionado por los detalles de gala de los Goya.

"Hay una voluntad por parte de la Academia de que sea una gala, en principio, más corta", ha reiterado, tal y como ya adelantó el propio Banderas a finales de agosto. "Nosotros ya hemos comenzado a pedir la colaboración de todos los colectivos que forman los profesionales del cine para que nos ayuden a que sea una gala corta, sobria, elegante y que tenga una tendencia más a la emoción, no por buscarla, sino porque es inevitable en las circunstancias actuales emocionarse con lo que nos está pasando a todos".

Según Banderas "irá muy por ahí, pero será una gala lo más pura posible", ha dicho, añadiendo que por parte de la Academia está habiendo "una colaboración total de entendimiento, incluso, con TVE, que tuvimos un encuentro hace poco". "Ellos entienden las circunstancias y nos estamos adaptando mucho a eso".

"Va a ser distinta, el modelo no va a ser el que había anteriormente, se va a cambiar. Todavía estamos en la construcción de eso, pero será simple", ha concluido.

Banderas ya adelantó que quería una gala corta: "Quiero apretarlos mucho porque creo que se puede apretar", además, de que quiere "hacerlos con cierta solemnidad, sobrios". "El humor no hay que desecharlo pero no quiero hacer un programa de humor, no me da la gana. Creo que nuestra profesión tiene otros aspectos que hay que resaltar", explicó durante un encuentro con la prensa a finales de agosto el promotor, impulsor y fundador del Teatro del Soho CaixaBank.