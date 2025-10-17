Antonio González, nuevo secretario general de UGT en la provincia de Málaga.

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Málaga ha celebrado este pasado jueves su 16 Congreso en el que se ha elegido a la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, que ha obtenido el respaldo del 65% de votos a favor y en el que ha salido como secretario general, Antonio González.

Licenciado en Derecho y criminólogo, actualmente es educador en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, aunque lleva años dedicado en exclusiva a las labores sindicales, han informado desde el sindicato en Andalucía.

Ha asumido diferentes responsabilidades en UGT, también a nivel nacional, y hasta ahora era el secretario de Política Sindical y Comunicación en UGT-Servicios Públicos Málaga, han indicado en una comunicación.

En su discurso de toma de posesión, González ha destacado que desde UGT Málaga van a "apostar decididamente por unos servicios públicos fuertes y universales, porque no son un gasto, sino la mejor inversión en democracia, cohesión y futuro".

Además, también ha apelado a la necesidad de "recuperar el liderazgo sindical de UGT Málaga en el sector servicios y apostar por una mayor presencia en el sector de la industria y de las nuevas tecnologías donde Málaga ya despunta desde hace tiempo".

El congreso ha contado con la participación de delegadas y delegados de toda la provincia, así como de representantes institucionales y sindicales, y ha estado marcado por el reconocimiento a la labor de Soledad Ruiz que deja la secretaría General "tras varios años de entrega y compromiso con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras".

El acto de clausura estuvo presidido por la secretaria de Organización de UGT Andalucía, María del Mar Serrano, quien felicitó a la nueva dirección provincial y destacó el papel "clave" de UGT Málaga "en el fortalecimiento del sindicalismo en la comunidad".

González estará acompañado en la Secretaría de Organización, Comunicación y Régimen Interno por Juan Miguel Contioso; en la de Administración, Atención al Afiliado y Servicios Jurídicos, por Milagros Hermoso Mateos; y en la de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, por Sara Salor Burdao.

Asimismo, en la Secretaría de Juventud, Formación y Empleo ha sido elegida Sandra Rueda Cañamero; y en la de Políticas Sociales, Igualdad, Colectivo Lgtbi y Vivienda estará Manuel Romero Moreno.