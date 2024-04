Antonio Sanz (PP-A) critica la "irresponsabilidad" y el "paripé" de Sánchez: "Un presidente no se puede dar a la fuga"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Institucional del PP andaluz, Antonio Sanz, ha criticado el "paripé" y el "marketing patético" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al decidir que cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación judicial a su esposa; y ha considerado que es "una irresponsabilidad". "Un presidente no se puede dar a la fuga", ha dicho.

"Es todo un paripé, es un marketing patético; el problema es que un presidente no se puede dar a la fuga, un presidente no puede hacer dejación de responsabilidad, si se quiere marchar que se marche, pero no puede decir me quito de en medio cinco días, es una irresponsabilidad", ha dicho Sanz en declaraciones a los periodistas en Antequera (Málaga), donde ha mantenido un encuentro con militantes 'populares'.

Al respecto, ha considerado "inédito que un presidente se quite de en medio y diga que se quita de en medio" y ha lamentado "la imagen internacional que eso da", insistiendo en que es un "paripé patético que ahora pretende liderar el señor Sánchez para que toda la izquierda le reclame".

Ha dicho que "a diferencia del ruido nacional, de los escándalos de corrupción que hoy se están viviendo en España con el Gobierno de Sánchez", en Andalucía "lo que ofrecemos con el Gobierno de Juanma Moreno es estabilidad, es seguridad, es moderación, es diálogo, es acuerdo"; aspectos que, en su opinión, hacen que la región sea "no sólo la mejor para vivir, que eso nadie lo duda, sino que sea la mejor comunidad para invertir y para crear empleo".

Asimismo, ha criticado "la falta de respeto" del Gobierno de Sánchez y en concreto del ministro de Transportes, Óscar Puente, en materia de infraestructuras con la provincia de Málaga y con Andalucía. "Un ministro que se atreve a venir a Andalucía y decir que cómo se nos ocurre a los andaluces pedir varias infraestructuras, que tenemos que elegir una y que decidamos", ha señalado.

"Si esa afirmación lo hubiera hecho el ministro Puente en Cataluña, hoy no sería ministro", ha asegurado Sanz, quien ha reclamado "respeto a Andalucía y respeto significa no que nos dé graciosamente el ministro lo que le venga en gana, y sobre todo, que no se burle de Andalucía, sino que nos otorgue lo que nos corresponde".

Sobre Antequera, Sanz, que ha estado acompañado por el presidente local del PP, José Ramón Carmona, y el alcalde, Manuel Barón, ha asegurado que el encuentro de este jueves es para "escuchar demandas y diseñar estrategias de esa alianza imparable e histórica que conforman Barón y Moreno", al tiempo que ha puesto en valor que "el presidente de la Junta de Andalucía es un gran aliado de Antequera".

Así, ha resaltado que "nunca ha habido una época de más progreso y desarrollo para Antequera como la de ahora", señalando que esa alianza entre la Junta y el Ayuntamiento se ha visto reforzada recientemente con la inauguración del Puerto Seco, "que convierte a Antequera en el centro logístico más importante y potente del sur de Europa".