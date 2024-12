Antoñito Molina actuará en Marenostrum Fuengirola el 4 de julio de 2025

FUENGIROLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Antoñito Molina actuará en Marenostrum Fuengirola (Málaga) el 4 de julio de 2025. Con su nueva gira 'Me Prometo', el artista pisará por primera vez el escenario Unicaja del recinto fuengiroleño.

Nacido y criado en Rota (Cádiz) Antoñito ha destacado en estos últimos años en el género hasta el punto de agotar las entradas en gran cantidad de sus conciertos y movilizando a sus seguidores por todo el territorio nacional, han indicado en un comunicado desde la organización de Marenostrum Fuengirola, que llega a su décimo aniversario.

Como compositor en solitario, tras haber cofundado al dúo 'El Tren de los Sueños' durante doce años, el artista cuenta con canciones que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales como 'Por Si Mañana', 'Me Estoy Volviendo Loco' o 'La Aventura'.

Las entradas para el concierto en Marenostrum Fuengirola se podrán adquirir en la página oficial https://marenostrumfuengirola.com desde este martes a las 16.00 horas.

Antoñito Molina Antoñito Molina (1988) es un joven cantautor nacido en Rota (Cádiz). Amante del Carnaval, de las cosas sencillas de la vida y de la cultura de su tierra, Andalucía, se dio a conocer con el dúo 'El Tren de los Sueños', que fundó en 2006 y del que formó parte 12 años hasta que decidió apostar por su carrera en solitario.

Tras un respiro en su carrera y una clara evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 graba su primer álbum en solitario 'Déjame que te cuente' compuesto por diez canciones creadas únicamente por él, en letra y música.

En 2020 regresó con el lanzamiento de un nuevo sencillo, 'Ya no me muero por nadie', trabajo al que se sumaban 'Dicen que el mundo se acaba' y 'Me estoy volviendo loco', que acumula más de siete millones de reproducciones.

En 2022, lanzó al mercado su segundo trabajo discográfico, 'La Ley de mi naturaleza', tras cinco años de su álbum debut. Un disco formado por ocho canciones, todas de su autoría, entre las que se incluyen dos temas inéditos y varios de los singles publicados durante los dos últimos años como 'Y te voy a querer'.

En 2023, vuelve a los escenarios para presentarnos en directo su nueva gira 'El Club de los Soñadores' con la que realizó más de 30 fechas por los escenarios de toda España.

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, entrar en el ranking Top 200 artistas de Spotify y del éxito de sus singles que se han metido en Top virales de España, Antoñito Molina sigue creciendo y consolidándose como la promesa de la música en español.

Actualmente, Antoñito Molina está inmerso en su nueva gira 'A la aventura tour' con la que vuelve a subirse a los escenarios. Este 2024 Antoñito Molina presenta su nuevo disco 'El Club de los Soñadores', formado por once canciones que han nacido de una en una, sin ninguna pretensión y para contar lo que el artista ha vivido durante su gira. "Historias contadas en canciones que Antoñito ha querido regalar al público y hacer que cada persona que las escuché sea miembro del club de los soñadores", han indicado.