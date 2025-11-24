Anverso/Reverso celebra centenario de 'El gran Gatsby' con el estreno de tres piezas escénicas

Anverso/Reverso celebra la próxima semana el centenario de El gran Gatsby con monólogos de Blanco Calderón, The New Raemon y Jesús Montiel - MÁLAGA PROCULTURA

Firmadas por Rodrigo Blanco CEUROPA PRESS)

Anverso/Reverso celebra la próxima semana el centenario de la publicación de 'El gran Gatsby' con el estreno de tres piezas escénicas firmadas por Rodrigo Blanco Calderón, Ramón Rodríguez (The New Raemon) y Jesús Montiel.

La décima edición del ciclo de monólogos de pequeño formato organizado por el Teatro Cervantes mostrará sobre las tablas del Teatro Echegaray el martes 2 de diciembre Murmullos, del escritor venezolano afincado en Málaga Blanco Calderón, que interpretará LaPili; el miércoles 3 Dimitri, texto de Ramón Rodríguez (The New Raemon), con Miguel Zurita en escena, y el jueves 4 Una luz verde, del poeta Jesús Montiel, que correrá a cargo de Juan Antonio Hidalgo.

Los tres monólogos incluidos en 'El gran Gatsby' (subtitulado Cuando todo se derrumba) se volverán a representar de forma conjunta el 28 de enero de 2026 dentro del cartel del 43 Festival de Teatro de Málaga (con acceso por invitación desde las 11.00 horas del viernes 23 de enero).

Este X Anverso/Reverso se enriquece con la proyección de la película homónima de Jack Clayton, que protagonizaron Robert Redford y Mia Farrow. La cinta El gran Gatsby se verá el próximo lunes 1 de diciembre en la sala 3 del Cine Albéniz.

El acceso será por entrada gratuita, tanto para los monólogos como para la proyección, que se podrá recoger en taquillas o Internet desde las 11.00 horas del próximo viernes 28 de noviembre (máximo de dos tiques por persona).

La programación de los teatros municipales de Málaga añade también dos representaciones de zarzuela en el Cervantes. Teatro Lírico Andaluz pondrá en escena el 5 de abril de 2026 El barberillo de Lavapiés y el 3 de mayo Los gavilanes, dos de los títulos más celebrados del género. Las entradas para ambas obras salen a la venta a las 11.00 horas de este martes por un precio comprendido entre los 7 y los 21 euros.