Las arboladas de invierno de la Diputación de Málaga visitarán Parauta, Alameda y Moclinejo en el mes de marzo

Cartel de las arboladas de invierno de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga inicia las arboladas de invierno el próximo mes de marzo. Se trata una iniciativa participativa que cuenta con un doble propósito: la concienciación de la población respecto a la sostenibilidad y el medio ambiente, además de recuperar o realzar espacios naturales o urbanos. En ellas siempre se emplean especies autóctonas habituadas a su pervivencia en la provincia de Málaga.

El vicepresidente de Infraestructura y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado que "la finalidad de la arboladas es concienciar a la población sobre el desafío del cambio climático y, al mismo tiempo, recuperar entornos degradados o mejorarlos".

En esta ocasión las plantaciones se realizarán en el entorno del Parque Infantil de Parauta, el mirador de la Sierra de la Camorra en Alameda y el camino de la pedanía de Valdés a Moclinejo, los días 8, 15 y 22 de marzo, respectivamente. "Con estas ubicaciones buscamos espacios en los que cada municipio tenga proyectada o realice algún tipo de iniciativa social o medioambiental", ha subrayado Ortega.

La arbolada de Parauta tendrá lugar en el entorno del Parque Infantil del municipio. Aquí, se plantarán especies como el algarrobo, la encina o el lentisco. Debido a la presencia del jabalí en el entorno, se plantarán adelfas a modo de seto. Entre los arbustos, se utilizarán también romero, lavanda y tomillo. Quienes deseen participar en esta arbolada deberán realizar la inscripción, a partir del 24 de febrero en malagaviva.org.

En Alameda, la arbolada será en el mirador de la Sierra de la Camorra. Después de llegar al pueblo habrá que recorrer andando una fuerte pendiente de 1'5 kilómetros de longitud y 200 metros de desnivel. Por ello se recomienda que los interesados tengan en cuenta si su condición física les permite realizar ese esfuerzo. Ya en el mirador se plantarán algarrobos, encinas, lentiscos, acebuche, olivilla, palmito o retama, además de ejemplares de la serie de especies aromáticas como romero, tomillo y lavanda. Para participar en es necesario realizar la inscripción entre el 3 y el 11 de marzo.

Por su parte, la arbolada de Moclinejo se llevará a cabo en un punto en el camino que lleva desde este municipio al núcleo poblacional de Valdés. Este lugar se encuentra a 1'3 kilómetros de distancia desde el punto de encuentro en el pueblo. A partir de ahí habrá que desplazarse caminando hasta la zona de plantación. Al igual que en la arbolada de Alameda, se recomienda a los interesados que tengan en cuenta si su condición física les permite realizar ese esfuerzo. Una vez aquí se utilizarán especies como el algarrobo, el lentisco, el acebuche, almendro, retama, adelfa y especies aromáticas como el romero, el tomillo o la lavanda. Quienes deseen participar deberán inscribirse desde el 10 al 18 de marzo.

La Diputación de Málaga facilitará para cada una de las actividades un autobús con 50 plazas que saldrá desde Málaga para encontrarse con otros 50 vecinos del municipio anfitrión. Esta actividad es de carácter gratuito y altruista.

Estas arboladas se incluyen en el programa Málaga Viva del Servicio de Cambio Climático de la Diputación de Málaga, que trata de luchar contra la alta erosión del terreno, el cambio climático y por la concienciación ciudadana.