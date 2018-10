Arenas asegura que los próximos meses "serán duros" por la "confrontación" del PSOE con el Gobierno de Rajoy

Actualizado 25/11/2011 15:39:41 CET

Pide más autoexigencia a su partido y recuerda que los socialistas "van a volver al miedo" para intentar ganar las elecciones andaluzas

El presidente del Partido Popular de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta andaluza, Javier Arenas, ha asegurado este viernes que los próximos meses serán "duros" para los 'populares' por la "confrontación" del PSOE tanto con la formación en la Comunidad Autónoma como con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Así, ha señalado durante su asistencia a la Junta Directiva del PP de Málaga, que el Gobierno de la Junta de Andalucía "se ha pasado ocho años de sumisión y claudicación, tragándose lo que hacía José Luis Rodríguez Zapatero" y este jueves, ha recordado, "ya le pedían a Rajoy casi 1.000 millones". Arenas ha lamentado, por tanto, que "el espíritu de concordia" del presidente del Ejecutivo autonómico, José Antonio Griñán, "haya durado tan poco, cuatro días".

"Se han pasado ocho años en la sumisión y quieren tres meses de confrontación, de aquí a las autonómicas, con nosotros y con el Gobierno de España", ha incidido, todo ello a pesar de que Rajoy ni siquiera ha formado a su Ejecutivo. Según Arenas, "en la genética del PSOE no está la alternancia o la oposición".

El líder del PP-A ha dicho a los miembros de su formación que "tienen que seguir siendo un partido independiente, que sólo sirve al interés general de España y Andalucía". "Aquí no servimos a grupos o intereses y dependemos de nuestras convicciones, pero de nadie más", ha apostillado durante su intervención.

Ha alentado a los 'populares' a "seguir en la calle" y no dejarla para "encerrarse en los despachos"; además de "no estar en debates que no preocupan a nadie". Así, ha pedido "más autoexigencia que nunca" y que no entren "al trapo en debates del pasado porque nuestro debate es el futuro".

"EL PSOE VA A VOLVER AL MIEDO"

Según el presidente de los 'populares' andaluces, "van a intentar que haya mucha crispación; la gente no quiere eso, quiere acuerdos, políticos responsables y serios, y nosotros, serenidad", recordando que los socialistas "van a volver al miedo".

"Cómo han intentando que no gane Rajoy, con el miedo; y el miedo era a que siguieran ellos", ha manifestado, augurando que ahora "volverán al miedo diciendo que si gana el PP, recortarán cuando no hay más recortes que tener 1,2 millones de parados en Andalucía y cinco en España".

De aquí al próximo mes de marzo, ha continuado, el PP debe combinar oposición con presentación del programa de gobierno. Por último, ha pedido moderación y ha recordado que el PSOE "lleva 30 años administrando Andalucía como si fuera una propiedad particular".

En este punto, Arenas ha pronosticado que el tema de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) "desgraciadamente va a tener asuntos más importantes detrás".