Arranca el programa Explorer 'Jóvenes con Soluciones' organizado por la UMA y Málaga TechPark

MÁLAGA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa Explorer 'Jóvenes con Soluciones' arrancó este pasado lunes en el centro Explorer Málaga, situado en las instalaciones de Link by UMA --ampliación del Campus de Teatinos--, con una jornada en la que los 21 proyectos participantes expusieron sus propuestas a los mentores del programa.

Esta iniciativa está organizada por Málaga TechPark y el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de Málaga (UMA), y está promovida por el Banco Santander y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).

Con esta jornada, inaugurada por el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura, se presentaron los proyectos participantes y se adjudicaron los mentores a cada uno de ellos, dando así el pistoletazo de salida a un programa de emprendimiento que ayudará a validar las ideas presentadas y a convertirlas en negocios sostenibles.

Durante 12 semanas, del 24 de enero al 24 de abril y de forma online, se transformarán los proyectos en soluciones que contribuyan a lograr los ODS 2030. Explorer está diseñado con un enfoque práctico, basado en dinámicas de aprendizaje social, con la finalidad de convertirle en parte activa del cambio a través de la puesta en marcha de proyectos económicamente sostenibles. El programa cuenta con una mentorización individualizada de expertos para cada participante.

Los proyectos empresariales presentados en la convocatoria 21/22 son: Estructura de Condensación y Desalinización de Agua mediante Energía Solar, To Door, MatePay, Fina & Natural, Construye Consciente, Menti, Tu Bookshop, Fitnaga, BubbleMoon, Talent Vitae, Agricultura Digital, Aplicación Bima, Chic Club, Iamboost, Southern Biorefinery, Watch Out, Icarus Nova, Zero Waste, Upgrowz, Mi Curro Y Bymm Studio.

Además de aprender conceptos como la validación de los modelos de negocio, proyecciones financieras, creación de landing page o de pitch comercial, los participantes podrán mostrar su idea ante fundadores de startups y expertos internacionales como Steve Blank, padre del emprendimiento moderno, quien ha participado en las dos últimas ediciones del programa.

También contarán con sesiones Q&A con expertos y alumnos Explorer, interactuarán en diferentes plataformas sociales y crearán así una comunidad favorable al networking.

Los equipos que lideren los proyectos más destacados de esta edición disfrutarán como premio, en el verano de 2022, del Explorer Trip, una semana de inmersión junto a cientos de emprendedores en el hub de innovación EIA (European Innovation Academy) en la ciudad de Oporto.

Además, obtendrán un certificado de participación para los proyectos que completen las actividades del programa y el acceso a una comunidad global de jóvenes innovadores que va a ir creciendo, edición tras edición, con la incorporación de Explorer Spaces americanos y europeos.