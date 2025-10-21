Arrancan las actividades de 'Málaga Gourmet Tour', antesalas de la Gala de la Guía Michelin España 2026

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades gastroculturales, 'Málaga Gourmet Tour', promovido por la Academia Gastronómica de Málaga, arrancará esta semana. Se trata de una iniciativa, con la colaboración de la Diputación, a través de Sabor a Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol; el Ayuntamiento de la capital, la Junta de Andalucía y Gusto del Sur, diseñada como antesala cultural y gastronómica de la Gala de la Guía Michelin España 2026, que se celebrará en Málaga el próximo 25 de noviembre.

El presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manuel Tornay; el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano; el concejal de Turismo de Málaga, Jacobo Florido; y la vicepresidenta de Atención al Municipio de la Diputación, María Francisca Caracuel, han participado este martes en la presentación de este programa.

Tal y como ha explicado Tornay, entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre, Málaga "pondrá en valor su excelencia culinaria, su patrimonio cultural y el talento de sus profesionales a través de tres acciones principales, que buscan "democratizar la alta cocina y acercarla a ciudadanos y visitantes" y rendir homenaje "a los protagonistas de la cocina; los cocineros, los equipos de sala y los productores".

Pero, además, "se busca que la ciudadanía disfrute de la auténtica alta cocina en el espacio público y que Málaga muestre al mundo su riqueza culinaria y la completa variedad de sus productos, reforzando así su posicionamiento como capital cultural y gastronómica", ha apuntado.

El programa de actividades se inicia con la Exposición 'Beyond the Star', conformada como una alfombra roja gastronómica, que tendrá como escenario la calle Larios, entre el 24 de octubre y el 10 de noviembre.

De esta forma, la calle principal de la ciudad se transformará en un recorrido fotográfico y sensorial con 22 soportes dedicados a una selección de restaurantes de alta calidad de nuestra provincia, en su mayoría reconocidos por la Guía Michelin. La muestra pondrá en valor tanto a los establecimientos recomendados en la guía como a los distinguidos con el Bib Gourmand y la Estrella Michelin, "reflejando así la diversidad y la riqueza de la gastronomía malagueña".

Con un enfoque estético y narrativo, la muestra acercará al público el lado humano que hay detrás de cada plato y el valor con el que se identifica cada uno de los profesionales implicados en su proceso creativo.

En noviembre, el escenario se traslada a la Plaza de Toros de La Malagueta, que acogerá un auténtico Festival Gastronómico que acercará la alta cocina al gran público. Para ello, los principales chefs de la provincia abrirán sus cocinas al público y ofrecerán degustaciones de platos seleccionados de sus cartas, a precios populares.

Todo lo recaudado irá destinado a distintos comedores sociales de la ciudad, como el que la ONG Asaec, Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía, gestiona en Carranque. Este comedor social atiende diariamente a cerca de 170 personas, derivadas de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga, a las que facilitan servicios de almuerzos y cenas solidarias, según ha explicado Antonio Paneque, presidente del colectivo.

Por otra parte, entre el 3 y el 24 de noviembre, la provincia acogerá más de 20 rutas de experiencias gastroculturales que invitarán a descubrir Málaga a través de la fusión entre la alta cocina malagueña y el patrimonio artístico, cultural y natural de nuestra provincia.

Según han explicado, los participantes podrán disfrutar de visitas a enclaves patrimoniales, artísticos y naturales combinadas con menús especiales en restaurantes de referencia, desde Marbella hasta Ronda, pasando por Nerja, la Axarquía y la propia capital.

Entre los restaurantes participantes en 'Málaga Gourmet Tour' se cuentran Sollo, Los Marinos José, Charolais, Platero & Co, Kaleja, José Carlos García, Blossom, La Cosmo, La Taberna De Mike Palmer, Beluga , Palodú, Ta-kumi, Cávala, Aire, Candado Golf, Tragatá, Base 9, Skina, Messina, Back, Nintai, Casa Eladio, Candeal, Kava, Areia, Erre & Urrechu, Leña, La Milla, Bardal, Oliva, Sollun, Chinchin Puerto, El Chiringuito, Sarmiento, Promesa, Clómada, Mi Niña Lola y Alaparte.

Así como a chefs de la talla Diego Gallegos, José Chozita, Floren Morillo, Barry Smit, Dani Carnero, José Carlos García, Emiliano Schobert, Miguel Palma, Diego René, Cristina Cánovas, Álvaro Arbeloa, Miguel Angel Mayor, Pepo Frade, Javier Hernandez, Benito Gómez, Cristian Fernández, Marcos Granda, Mauricio Giovanini, David Olivas, Carlos Cabello, Pablo Rebollo, Fernando Alcalá, Carlos García Mayoralas, Víctor Carracedo, Gonzalo Rodriguez, César Morales, Carlos Pardo, Juan Quintanilla, Sebastián Martí, Víctor Hierrezuelo, Juan Diego Hernández, Julio Zambrana, Claudine Paulson, Pablo Rutllant y Fran Rascado.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha destacado que "Málaga se ha convertido en los últimos años en un referente de la gastronomía, una provincia donde algunos de los cocineros con más renombre a nivel nacional e internacional se han formado".

Este hecho, ha indicado "pone de manifiesto el potencial de este sector en la geografía gastronómica nacional donde el maridaje entre el mundo de la restauración y la hostelería con la agricultura malagueña, es una excelente plataforma para difundir aspectos significativos de la identidad cultural de nuestra tierra".