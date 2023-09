El auditorio de Diputación acoge el tercer encuentro del foro de alta gastronomía Diego and Friends

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acoge este viernes el tercer encuentro del foro de alta gastronomía Diego and Friends, una iniciativa en la que el chef Diego Gallegos se reúne con otros chefs nacionales e internacionales con los que comparte su pasión por la gastronomía, los productos locales y la sostenibilidad en la alta cocina.

Según detallan en un comunicado los encuentros incluyen una presentación con showcooking por parte de los chefs invitados y una mesa redonda en la que participan diversas instituciones y personalidades de la restauración, todo ello dirigido a un público formado por profesionales del sector de la restauración y alumnos de las escuelas de hostelería de la provincia.

Los encuentros se alternan entre el auditorio Edgar Neville y el salón de actos de la tenencia de Alcaldía de El Boquetillo de Fuengirola. El primero tuvo lugar el 26 de mayo y estuvo protagonizado por los chefs Iván Cerdeño e Inés Páez, y el segundo, celebrado también en el Edgar Neville, fue el 9 de junio con Miguel Ángel de la Cruz y Fernando Rivarola.

El vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la Diputación, Manuel Marmolejo, ha inaugurado este viernes el tercer encuentro, en el que los cocineros invitados son Martina Puigvert y Francisco Ruano.

Martina Puigvert (Les Cols, en Olot. Dos Estrellas Michelin y Estrella Verde de Michelin) cuenta con una propuesta gastronómica arraigada en la tierra y en el paisaje de La Garrotxa, con una visión particular que desarrolla una labor de investigación y de recuperación de la huerta tradicional de la comarca.

Francisco Ruano, del restaurante Alcalde, es un enamorado de los sabores que aprendió en la cocina tradicional mexicana, que transforma con libertad gracias a su experiencia en los fogones europeos, donde aprendió la importancia de la cercanía con la tierra y adoptó la sencillez en las presentaciones de sus platos.

El vicepresidente ha recordado que "Diego Gallegos es desde hace mucho tiempo uno de los embajadores más comprometidos de Sabor a Málaga, cuyo distintivo azul se ha convertido en un sello de calidad que los consumidores reconocen y valoran".

"Los malagueños compran productos de Málaga, y esto casa a la perfección con la sostenibilidad, ya que consumir productos de proximidad y kilómetro cero, que no necesiten recorrer cientos o miles de kilómetros para ser consumidos, es una de las mejores formas de mejorar nuestra alimentación y reducir al mismo tiempo nuestra huella ecológica, combatiendo así el cambio climático", ha añadido.

El vicepresidente también ha destacado la labor de los profesionales de la restauración y de las escuelas de hostelería de la provincia. "La formación especializada y de calidad es una de las premisas fundamentales de estas escuelas y es justo lo que más demanda el mercado de trabajo", ha asegurado.

Marmolejo ha animado a todos los asistentes que actualmente se forman en estas escuelas a "aprovechar la oportunidad de completar vuestra formación aprendiendo de grandísimos profesionales de la alta cocina como Diego Gallegos, Martina Puigvert y Francisco Ruano".

Los próximos encuentros serán el 27 de octubre con Maca de Castro y João Rodríguez; el 10 de noviembre con Rodrigo de la Calle y Randy Siles, y el 1 de diciembre con Pepe Solla y Edgar Núñez.

Tras cada uno de los foros, Diego Gallegos y los chefs invitados ofrecen una cena de gala con un menú degustación de seis pases, con dos platos de la creatividad de cada chef, en el Hotel Higuerón de Fuengirola.

DIEGO GALLEGOS E INVITADOS

La cocina de Diego Gallegos en el restaurante Sollo (Estrella Michelin, Estrella Verde Michelin y dos Soles Repsol) está basada en los pescados de río y los vegetales procedentes de su invernadero.

Apuesta por los sabores mediterráneos conservando la influencia de sus raíces latinoamericanas y elabora sus platos de forma única a partir de una materia prima de máxima calidad producida mediante acuaponía, un sistema innovador que gestiona de forma respetuosa y ecológica los recursos naturales de la zona, un desarrollo que garantiza una trazabilidad del producto completa desde la siembra y la cría hasta la mesa.

En el cuarto encuentro de Diego and Friends, el 27 de octubre, el chef anfitrión se unirá a Maca de Castro, que dirige el restaurante que lleva su nombre (Alcúdia, Mallorca. Estrella Michelin y tres Soles de la Guía Repsol), donde realiza una cocina mallorquina de vanguardia en una tierra de costumbres y querencias culinarias eminentemente tradicionales.

También a João Rodrigues, centrado en investigar en torno a una cocina de raíces portuguesas basada en su propia esencia y orientada hacia el producto. Así creó Materia, el proyecto personal que desarrolla junto a su equipo y que pondrá en práctica en su nuevo restaurante Monda.

En el quinto evento, Diego Gallegos cocinará el 10 de noviembre con Rodrigo de la Calle, un chef para el que la naturaleza vegetal es el pilar fundamental de su cocina en El Invernadero (Madrid, una Estrella Michelin, Estrella Verde Michelin y dos Soles Repsol), donde se respeta el producto y se acepta su temporalidad para obtener su máxima expresión.

Y también con Randy Siles, para quien la recuperación de las especies vegetales y el respeto al entorno son también la base de su propuesta, ya que es el primer chef Embajador del Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable de Costa Rica. Actualmente es el director culinario de Enjoy Hotels y cofundador de Autoktono.

En el sexto y último encuentro de Diego and Friends, que tendrá lugar el 1 diciembre, la gastronomía de Sollo se unirá a la de Pepe Solla (Poio, Pontevedra. Estrella Michelin), que realiza una cocina muy apegada al territorio y también con una fuerte conexión con el mar.

Y también a Edgar Núñez, de Sud 777, con una propuesta culinaria que conjuga una prodigiosa técnica con la cocina vegetal mexicana, que en gran parte proviene de los huertos del restaurante (64º The World's 50 Best Restaurants y 11º del listado Latin America's 50 Best).