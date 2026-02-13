Autorizada la vuelta de 181 desalojados de Estación de Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera

Imágenes de archivo de la Estación de Benaoján (Málaga). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Emergencias de Andalucía ha tomado la decisión de que puedan volver a sus casas, tras comprobar que los niveles del cauce del río Guadiaro son estables, un total de 181 vecinos de Estación de Benaoján, Estación de Jimera de Líbar y Estación de Cortes de la Frontera, todas zonas de la provincia de Málaga.

En concreto, según ha informado la Junta, a partir de las 16.00 horas pueden volver 129 vecinos de la Estación de Benaoján, 40 vecinos de Estación de Jimera de Líbar y 12 vecinos de Estación de Cortes de la Frontera.

Cabe recordar que hasta la mañana de este viernes en la provincia de Málaga la cifra total de desalojados asciendía a un total de 257 personas, de las que, ahora, 181 vuelven a sus hogares.