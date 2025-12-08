Avanzan las obras de la cubierta de la Catedral cuya finalización se posterga a mediados de 2027

Archivo - Imagen de archivo de operarios durante las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga. A 16 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

Las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga avanzan a "buen ritmo". La estructura de madera que conformará dicha cubierta ya ha superado la mitad de su ejecución, pero precisamente la obligación de cambiar dicha madera debido a un informe de bomberos que advertía sobre su potencial de riesgo en caso de incendio y la incorporación de los trabajos que se realizarán para erigir un frontal han postergado la fecha prevista inicialmente para la finalización total de la obra --septiembre de 2026-- a, aproximadamente, mediados de 2027.

Así lo ha estimado el deán del templo mayor malacitano, Juan Manuel Ferrary, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que considera este retraso en la conclusión de las obras como "lógico", y explica que el replanteamiento del uso de las maderas también llevó aparejado un mayor tiempo para que el proveedor pudiera suministrar unas más adecuadas, así como el hecho de que la Junta aprobara la ejecución del 'frontis' de piedra.

"La cubierta se apoya en frontal y hubiera sido una visión demasiado extraña la de una cubierta puesta que no sujetara nada", señala Ferrary, que recuerda que la peculiaridad de la Catedral de Málaga es que es un templo que no está terminado en muchas partes como le demuestra no solo el hecho de que falte una de sus grandes torres, sino también claraboyas sin concluir. "Entonces, para hacer la obra de la cubierta y cerrarla del todo, era necesario terminar el frontal", añade el deán.

También califica de "acierto" la inclusión de la obra del frontal, toda vez que considera que "va a dejar completa la visión de la catedral por la puerta principal" del templo, y lo enmarca en el hecho de que la obra de la catedral de Málaga "debería estar terminada", lo que redundaría aún más "en un edificio emblemático, el más visitado, el más grande de todo el centro de la ciudad".

Sobre el frontal ha explicado que el mismo estará coronado con la incorporación de un total de diez imágenes: "La idea que tenemos es que distintas entidades puedan hacerse cargo de dichas imágenes. Ya tenemos concertadas algunas de ellas, y estarán identificadas con una placa para que se sepa quién ha sido el donante". Y señala que otra incorporación a la obra aprobada por la Junta será "terminar de poner una balaustrada y los pedestales de todas las imágenes que tendrían que rodear todo lo que es el tejado".

En este punto, y preguntado por cuánto retraso han podido suponer las cuestiones referidas a la madera y la inclusión del frontal en las obras, hace un cálculo aproximado de que las obras podrían acumular siete u ocho meses adicionales, por lo que sitúa su finalización a mediados de 2027.

Asimismo Ferray señala que hasta la fecha no ha habido retrasos debido a otros motivos, y respecto a los que pueda suponer la climatología señala que los técnicos en general y la UTE encargada de las obras "han sido tremendamente previsores y rigurosos en su trabajo". El deán también recuerda los problemas que venía registrando el templo antes de esta intervención debido a las goteras y los daños que estas filtraciones provocaron en los adornos de las bóvedas interiores. "Se pusieron unas telas impermeabilizantes que funcionaron muy bien", expone.

El responsable de la Catedral aprovecha para recordar que también se están ejecutando trabajos para que todos los desagües del templo y todas las gárgolas destinadas a expulsar agua que se encontraban atascadas o deterioradas también se están reparando actualmente. Además, los oficios religiosos se están llevando a cabo con normalidad, al igual que las visitas, de las cuales solo se ha suspendido la que permitía acceder a la cubierta, la cual ahora no es visitable por motivos de seguridad durante las obras.

Cabe recordar que la obra cuenta con un presupuesto de 22,5 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía aporta 5,3; el Ayuntamiento de Málaga, 4,5; la Diputación de Málaga, 3,5; y la Fundación Unicaja, 1,5. El deán recuerda que también habrá aportación del Cabildo catedralicio, a la vez que señala que si bien "la obra no la tenemos totalmente pagada, una cantidad importante, sí", y expresa su confianza en poder conseguir nuevas aportaciones de empresarios y otras entidades privadas y públicas.

Por último Ferrary ha señalado que el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha sido informado puntualmente de las obras y que incluso ya ha tenido la ocasión de visitarlas 'in situ' con los técnicos y responsables de la UTE que las acomete.