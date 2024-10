La Axarquía de Málaga acude a la WTM London con propuestas para disfrutar de la costa y del interior todo el año

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia y el presidente de APTA, Álvaro Hurtado, han presentado las acciones y materiales con los que la Axarquía Costa del Sol se promocionará en la World Travel Market de Londres.

Esta feria de turismo internacional se celebrará del 5 al 7 de noviembre en el recinto ferial ExceL de Londres. "Es una de las ferias internacionales más importantes, y sin duda la que reúne más destinos en promoción. La Axarquía Costa del Sol estará presente bajo el paraguas de Turismo Andaluz, y de Turismo y Planificación Costa del Sol. Dos marcas muy potentes y conocidas por el mercado británico", ha explicado el presidente.

"Por eso, nuestro principal objetivo, es que cuando los turistas británicos lleguen al aeropuerto Málaga Costa del Sol, tengan también en cuenta a la Axarquía para pasar unos días de sus vacaciones. Posiblemente, seamos la comarca que guarda mayor relación y proximidad con la capital malagueña", ha afirmado Martín.

El vicepresidente del área de Turismo ha sido el encargado de presentar esta mañana el eslogan con el que se promocionaré el destino Axarquía Costa del Sol en la WTM 2024: "La Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía llega a Londres con la maleta cargada de ilusiones y un eslogan directo, 'Visit Axarquía', y 'Lo tenemos todo' (We have everything)".

Al respecto, Jesús Pérez Atencia ha explicado que "nuestra comarca mostrará sus mejores rincones y experiencias haciendo referencia a nuestro destino familiar, diverso, que combina turismo de sol y playa, gastronomía, cultura, pueblos de interior y nuestra esencia natural".

"Así que viajamos a Londres con el propósito de hacer de la Axarquía ese lugar para todos, con propuestas para todo el año", ha afirmado el vicepresidente del área de Turismo para quien "la Axarquía se ha convertido en los últimos años en un referente turístico del litoral español tanto para nacionales como extranjeros, recuperando con mucho trabajo sectores de países que por una razón u otra dejaron de venir".

"Desde hace ya varios años volvemos a ver por nuestras calles y durante todo el año turistas alemanes, ingleses, franceses, daneses, italianos y de otros puntos del mundo, atraídos por la diversidad cultural, el clima, la gastronomía y el encanto de nuestra comarca", ha querido dejar de manifestó agradeciendo también el apoyo de APTA asi como a Turismo de la Costa del Sol "ese soporte de promoción que nos refuerza de cara al exterior".

La promoción volverá a ser digital a través de la app Gecor Turismo Axarquía Costa del Sol que muestra la oferta turística de la comarca, el escaneo de códigos QR y la exposición de videos promocionales mediante tablets. En la app Gecor se ofrece información turística oficial de la comarca relacionada con las rutas, playas, interior, gastronomía, golf, parque naturales y ocio, entre otras propuestas.

Además, como ha explicado el presidente de APTA, Álvaro Hurtado, "contaremos con información de los diferentes municipios y empresarios del sector, además de códigos QR para trabajar en esta acción promocional, donde la digitalización cobra protagonismo".

"Es uno de los eventos más importantes en la industria del turismo, reuniendo a profesionales y empresas parar promover destinos y servicios turísticos. De esta forma, se convierte en una cita imprescindible para el sector turístico, ya que ofrece la oportunidad de reunirse, establecer contactos y de conocer las últimas tendencias de la industria del turismo", ha resumido.

Y por último ha destacado "la importancia del mercado británico para la Costa del Sol y siendo entre los primeros clientes a nivel internacional que visitan la comarca de la Axarquía".