El Ayuntamiento aconseja por Feria el transporte público en los desplazamientos al centro y Cortijo de Torres

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MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha establecido un dispositivo especial de tráfico y movilidad con motivo de la Feria para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y visitantes tanto al centro como al Real de Cortijo de Torres. Se aconseja optar preferentemente por el transporte público.

La planificación diseñada por el Área de Movilidad permanecerá activa desde este viernes con el espectáculo de fuegos artificiales, música y drones, y contempla durante toda la Feria un refuerzo de los servicios de la EMT y de taxis para favorecer el uso del transporte público, además de habilitarse 3.185 plazas de aparcamiento para coches y otras 2.990 para motos en diferentes zonas del entorno de Cortijo de Torres, así como cortes y desvíos de tráfico en coordinación con la Policía Local y que serán supervisados desde el Centro de Gestión de Tráfico para dar la mayor fluidez posible.

Desde el Consistorio se recomienda, como cada año, reducir al máximo la utilización del vehículo privado y optar por el transporte público para los desplazamientos al Centro y a Cortijo de Torres. En este sentido, con motivo del espectáculo de fuegos artificiales y drones, esta noche pueden producirse limitaciones al tráfico en los paseos de La Farola y Ciudad de Melilla, así como en Camino de Gibralfaro.

CORTES Y DESVÍOS DE TRÁFICO

En cuanto a los accesos al Real de la Feria, el dispositivo contempla el establecimiento de desvíos de tráfico que afectarán a la avenida de Ortega y Gasset, calle Paquiro y Camino San Rafael. Estas vías quedarán cortadas en diferentes puntos a partir aproximadamente de las 20,00 horas, estableciéndose los desvíos.

Además, el eje Camino de San Rafael-avenida de las Malagueñas-calle Paquiro en el tramo comprendido entre las calles Juan Gris y La Orotava quedará excluido al tráfico.

La avenida Ortega y Gasset quedará excluida al tráfico en el tramo comprendido entre la calle Rosamunda y el Palacio de Ferias. Además, en Camino San Rafael se procederá al desvío del tráfico por la avenida Juan XXIII y la calle Alcalde Díaz Zafra hacia la avenida José Ortega y Gasset.

En este sentido, dado que el tramo del Camino San Rafael entre Alcalde Díaz Zafra y el recinto ferial quedará reservado sólo al servicio de autobuses, taxis y residentes.

Durante la semana de Feria, la barriada de Cortijo Alto quedará sometida a restricciones de tráfico, pudiendo acceder únicamente los residentes, a través de la calle Hamlet, y los autobuses de la EMT, a través de la calle Mefistófeles, en la franja horaria comprendida entre las 14,00 y las 20,00 horas.

Por otro lado, con motivo de la celebración de la Feria en el Centro, el sistema de control de accesos funcionará en concordancia con el bando.

Del mismo modo, habrá una zona cerrada al tráfico en el centro durante la Feria entre las 12,00 y las 18,00 horas, previéndose el restablecimiento del tráfico en condiciones habituales sobre las 21,00.

Durante las tardes de Feria se habilitará el vial de servicio de la plaza del General Torrijos (delante del Hospital Noble) como aparcamiento para personas con movilidad reducida.

TRANSPORTE PÚBLICO

Por otro lado, han recordado que un año más, la EMT activará un amplio dispositivo de servicios especiales y refuerzos para facilitar los desplazamientos. De este modo, al servicio ordinario que presta durante el día la EMT se suma la habilitación de 16 líneas especiales a partir de las 20,00 horas que conectarán todos los distritos con el Real.

A ello hay que añadir la línea F que enlazará la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas. El dispositivo supone incrementar los servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% sobre la oferta de un día normal y hasta un 70% los fines de semana y festivos, teniendo en las horas punta todos los autobuses disponibles en la calle.

El acceso a los autobuses para disfrutar de la Feria han señalado en relación con la del centro que se podrán utilizar todos los títulos de transporte a los precios habituales. El billete ordinario, que se puede abonar tanto en efectivo como con tarjeta bancaria, tiene una tarifa de 1,40 euros, salvo la línea F que une las 24 horas el Centro con el Real, que tiene el carácter de servicio especial.

Para la Feria de noche (a partir de las 20,00 horas): Los servicios especiales directos desde los barrios al Real tendrán un precio de dos euros, el mismo precio establecido desde 2022. Será posible abonar el billete con tarjeta bancaria.

Por otro lado, este viernes serán los espectáculos de luminotecnia y el piromusical y se ha programado el refuerzo de las líneas en las horas anteriores al comienzo. Para el horario de tarde-noche se dispondrá una oferta que alcanzará las 90.000 plazas, adicionales al servicio convencional.

En relación con la Feria de Día las líneas que conectan con el centro de la ciudad se reforzarán y, además, se establecerá una línea especial 'F' que comunicará directamente el centro con el Real, con cabecera en el lateral norte de la Alameda, entre las calles Larios y Puerta del Mar.

Además, en función de la demandan se potenciarán las líneas (4, 18, 19, 20 y 22) que durante el día y de forma ordinaria conectan directamente el Real con el Centro, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Teatinos-Universidad y Campanillas.

NOCHES DE FERIA

De igual modo, la EMT ofrecerá un servicio de calidad estableciendo un total de 16 líneas especiales directas al Real desde cada barrio. El horario oficial de las líneas directas nocturnas a la Feria es de 20,00 a 06,00 horas, aunque podría ampliarse en función de la demanda.

De igual modo, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y peatonal en la explanada donde llegan y salen los autobuses en el Real, se ha habilitado una superficie de acceso.

Por último, han recordado que toda la información de las líneas especiales de Feria se podrá consultar tanto en los paneles instalados en la red de paradas como a través de la App EMT. Además, se va a instalar un nuevo punto de información en el acceso a los andenes con más espacio y más personal.

Para potenciar el uso del autobús en Feria, la EMT va ha lanzado una campaña de comunicación e información a los usuarios: 'En la EMT, la Feria la llevamos dentro'.

TAXIS

Por su parte, el dispositivo especial respecto a taxis tiene como fin reforzar este servicio para atender y garantizar la demanda, por lo que se continúa con la excepción del régimen de descanso obligatorio durante la Feria.

Así, en el ámbito del recinto ferial se habilitarán dos paradas que funcionarán las 24 horas: una junto a la portada principal de la Feria en la avenida de las Malagueñas y otra en la zona norte, en la avenida de Ortega y Gasset.

En cuanto al centro, se mantendrán las paradas en Cortina del Muelle, plaza de la Marina, Manuel Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y plaza de la Merced.

VEHÍCULOS VTC

Se establecerá una zona de subida y bajada de viajeros para VTC en la avenida de Ortega y Gasset, en el vial de servicio entre las calles Sigfrido y Flauta Mágica con horario de uso ininterrumpido durante las 24 horas del día por este tipo de vehículos, sólo por el tiempo estricto para realizar la operación para la que ha sido habilitada debiendo acceder a dicha zona exclusivamente por el itinerario La Bohème-Sigfrido-Flauta Mágica y con salida por la calle Rosamunda o la avenida de Washington.

Por otro lado, el Área de Movilidad ha habilitado un total de 3.185 plazas de estacionamiento para coches en diferentes zonas del entorno del Real. En paralelo, se habilitará en el Palacio de Ferias un aparcamiento exclusivo para motos con capacidad para 2.990 plazas.

Por último, han recordado que se debe de prestar en todo momento especial atención a las señales e indicaciones de la Policía Local de Málaga.