El Ayuntamiento arranca en octubre el programa Zona Empleo con nuevas acciones para mejorar la empleabilidad

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga pondrá en marcha a partir del mes de octubre las primeras actuaciones de Zona Empleo, iniciativa que se desarrollará en la zona Centro-Norte, la barriada de Las Flores y Cruz del Humilladero, y que supone el inicio del despliegue de una programación que se desarrollará progresivamente hasta 2029 para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, reforzar sus competencias digitales y favorecer el emprendimiento y el desarrollo, consolidación y competitividad de proyectos empresariales.

A través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), Zona Empleo desarrollará sus actividades en torno a tres grandes líneas de intervención: clubes de empleo; formación y orientación en competencias digitales; y capacitación y asesoramiento en emprendimiento y empresas, combinando actuaciones grupales, formación, orientación especializada y acompañamiento individualizado.

Según se recoge en una nota, este es uno de los programas incluidos en el Plan de actuación Integrado (PAI) 'Conecta_Málaga', dentro de los Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, la cohesión social y territorial (EDIL), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

A partir de octubre comenzarán las primeras actuaciones del proyecto, que constituyen el inicio de las medidas previstas durante todo el periodo de ejecución de Zona Empleo. En concreto, en el último trimestre de 2026 está previsto el inicio de dos ediciones de los clubes de empleo, una en el ámbito de Centro-Norte/Las Flores y otra en Cruz del Humilladero, con 15 participantes previstos en cada edición.

Los clubes de empleo están dirigidos a personas desempleadas de las zonas de actuación y tienen como finalidad facilitar recursos y herramientas para favorecer el acceso al mercado laboral, mejorar la empleabilidad y reforzar la confianza y motivación de las personas participantes. La intervención incorpora metodologías innovadoras, entre ellas los denominados 'laboratorios de cambio', y combina el trabajo grupal con sesiones individuales de acompañamiento especializado.

En el ámbito de la formación y orientación en competencias digitales, comenzarán asimismo dos cursos de alfabetización informática: informática e internet, uno en cada una de las zonas de actuación, con 15 plazas previstas por edición. Esta formación se desarrollará en modalidad presencial y tendrá una duración de 25 horas.

La programación inicial contempla también una acción de decoración y escaparatismo en el ámbito de Centro-Norte/Las Flores, dirigida a la capacitación vinculada al emprendimiento y al desarrollo empresarial. Esta acción se desarrollará en modalidad presencial y contará con una duración prevista de 20 horas y 15 plazas previstas.

Junto a estas actuaciones, durante el último trimestre comenzará igualmente una primera edición del Programa de Asesoramiento Empresarial en Centro-Norte/Las Flores, dirigida inicialmente a 10 participantes.

Estas primeras actuaciones suponen el comienzo del despliegue de la programación de Zona Empleo, que continuará incorporando nuevas ediciones de las distintas acciones previstas durante su periodo de ejecución. De esta forma, el IMFE dará continuidad a las líneas de empleo, capacitación digital, emprendimiento y desarrollo empresarial en los dos ámbitos territoriales de intervención, con nuevas actuaciones dirigidas a las personas desempleadas, emprendedoras y empresas de estas zonas.