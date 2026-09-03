El Ayuntamiento y el Cuerpo Consular publican un libro que repasa los casi cuatro siglos de presencia consular en Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, comparece ante los medios durante la presentación del libro 'Historia del Cuerpo Consular en Málaga 1641-2026' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y el Cuerpo Consular de Málaga han publicado el libro 'Historia del Cuerpo Consular en Málaga 1641-2026', que repasa los casi cuatro siglos de presencia consular en la ciudad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Participación Ciudadana y Acción Exterior, Mar Torres, y el decano del Cuerpo Consular de Málaga, José Luis Ramos, ha participado este jueves en la presentación de este libro.

Se trata de la segunda edición de esta obra, que actualiza la primera que estuvo centrada en el periodo 1641-2022 y que, igualmente, ha sido coordinada por el actual cónsul honorario de Portugal en Málaga, Rafael Pérez Peña, y editada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Acción Exterior.

El libro, de difusión gratuita y que está disponible en versión digital en la web del Área, hace un recorrido por los cuatro siglos de presencia consular en Málaga desde que en el año 1641 se firmó un tratado comercial entre España y Dinamarca que dio lugar al establecimiento del primer consulado.

Actualmente, la provincia cuenta con 55 consulados acreditados, tras las recientes aperturas del Consulado General de Irlanda y de los consulados de Estonia, México y Sudáfrica. Además, entes públicos e institucionales de Málaga mantienen relaciones internacionales con 106 países y más de 500 ciudades.