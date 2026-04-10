Ayuntamiento dice que es "falso" que haya "tapón" en procedimientos urbanísticos y reta a Con Málaga a ir a tribunales

La concejala del grupo municipal 'popular' y responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, en rueda de prensa - GMP

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo municipal 'popular' y responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, ha rechazado las críticas del grupo Con Málaga sobre el "bloqueo" de procedimientos de infracciones urbanísticas en la Gerencia Municipal de Urbanismo y ha dicho que es "falso" que haya "un tapón".

"Los expedientes se están resolviendo con normalidad", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que "no existen retrasos y menos aún existen retrasos deliberados, porque eso es una acusación muy grave". "Los expedientes se tramitan conforme al reglamento de la Lista con absoluta normalidad; unos tardan más y otros tardan menos en función de la gravedad y de todos los hitos administrativos a los que puede acogerse el infractor", ha reiterado y ha instado a la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, a que si tiene alguna "duda" acuda a los tribunales.

En rueda de prensa, Casero ha tachado de "bastante inexactas" las declaraciones del grupo municipal Con Málaga y, durante la misma, ha hecho un resumen del procedimiento "reglado, en el que no caben interpretaciones subjetivas ni parciales ni instrucciones de ningún tipo" y lo que supone "un expediente de infracciones en el ámbito de la Administración local".

Así, ha dicho que, en primer lugar, "caben dos vías de apertura de este tipo de expedientes" como es "la inspección de oficio y otra es la denuncia". "Una vez que se recibe una denuncia hay que dar pasos", que son, primero "comprobar que la denuncia se corresponde con la realidad, es decir, que se está cometiendo una infracción"; en segundo lugar, "hay que hacer un informe técnico sobre esa denuncia que se recibe".

En tercer lugar, ha continuado, "fruto de ese informe técnico y jurídico, hay que incoar un expediente de declaración de paralización de obra o de restablecimiento de la legalidad", porque "todos y cada uno de los expedientes que se abren tienen más de un asunto". Entonces, ha dicho, "puede haber un decreto de paralización o un decreto de restablecimiento de la legalidad".

Al respecto, ha agregado que "el decreto de paralización o de restablecimiento de la legalidad puede llevar aparejado un segundo expediente, que es el expediente sancionador", que "conlleva hasta 12 multas coercitivas que hay que notificar, dar un plazo para alegar, y luego resolver esas alegaciones a favor o en contra y a partir de ahí hay un siguiente paso que son los recursos".

"Estos expedientes que acaban con el archivo o con el procedimiento de restablecimiento de la legalidad son expedientes efectivamente complejos", ha detallado Casero.

TRANSPARENCIA

Por otro lado, ha incidido en que han tenido en torno a unas 500 solicitudes e informaciones de los distintos grupos políticos en lo que va de mandato y "para nosotros es un honor cumplir con esta obligación que tenemos y lo hacemos con absoluta transparencia". "Compartimos los datos con absoluta transparencia", ha apostillado.

En el caso de las infracciones, además, ha dicho, "es que lo tenemos perfectamente ordenado e identificado": "Se facilitan sin ningún tipo de problema".

No obstante, ha criticado que el grupo de Con Málaga utilice esta información "de manera torticera y, sobre todo, me llama la atención que haga acusaciones muy graves sobre un procedimiento administrativo que se tramita en la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Sobre las declaraciones de Con Málaga en relación con que el equipo de gobierno "paraliza de manera intencionada estos expedientes", Casero ha asegurado que "eso es rigurosamente falso, es mentira" y ha invititado a la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, a que "no le tiemble el pulso": "Si tiene la más mínima duda de que en alguno de esos expedientes ha habido algún tipo de indicación, instrucción, orden sobre algún técnico de la gerencia de urbanismo para que se paralice un expediente y se deje sin resolver, que vayan juzgados y pongan una denuncia".

"Este tipo de denuncias --hechas por Con Málaga-- son una auténtica calumnia y no contra el equipo de Gobierno, lo son contra los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo que velan cada día por cumplir rigurosa y estrictamente la legalidad", ha sostenido la concejala.

Casero ha dejado claro: "No vamos a tolerar que se siembre la duda y que se acuse de delitos de manera gratuita, sobre todo porque tiene la información completa para hacer una lectura rigurosa y seria de los datos que se le dan".

Por otro lado, sobre el número de técnicos que lleven los expedientes, Casero ha explicado que "el departamento de licencias al que está adscrito este servicio tiene un total de 88 técnicos trabajando en la actualidad; 19 de ellos están adscritos a este servicio de disciplina urbanística y de infracciones, en el que, además, desde hace ya unos meses tenemos una acumulación de tareas en varios de estos técnicos para intentar ganar agilidad en los procedimientos", ha agregado.

"74% RESUELTOS"

"Desde que existe este servicio en el Área de Urbanismo se han tramitado un total de 48.365 expedientes de infracciones", ha explicado Casero y ha añadido que "el 74% de estos expedientes están resueltos". Asimismo, ha precisado que desde que asumió ella esta responsabilidad, en 2023, han tenido un total de 2.132 expedientes abiertos y 724 de estos expedientes están ya resueltos.

Por otro lado, ha señalado que "efectivamente algunos de estos expedientes se dilatan en el tiempo porque son casi 9.000 asuntos dentro de estos expedientes que hay que ir resolviendo de manera rigurosa como contempla la ley", precisando que "lo fácil quizás o lo que a lo mejor Con Málaga prefiere es que nosotros dejemos caducar o archivemos estos expedientes" y ha aclarado que "ninguno de estos expedientes se archiva ni caduca, porque es nuestra obligación que se cumpla la legalidad".

Ha insistido en que "los expedientes aglutinan distintos pasos de todo este procedimiento que tiene ocho hitos administrativos hasta que se resuelve; lógicamente no es igual una infracción leve que una infracción grave o muy grave", ha abundado.

Así, ha dicho que "no hay un tiempo estimado para la resolución de cada una de las infracciones" y ha incidido en que "establecer que ese número de expedientes es un tapón es falso, absolutamente falso, porque no siguen abiertos por una inacción del equipo de gobierno. Todos y cada uno de ellos tienen un procedimiento, están en un punto y tienen una causa por la que siguen abiertos".

ACTIVIDAD INSPECTORA

Por otro lado, Casero se ha referido a la actividad inspectora y ha dicho que en 2024 se abrió "casi 600 expedientes de infracciones. Eso mejora ostensiblemente el mejor dato recogido que es del año 17, donde se abrieron 258".

"Es fácil comprobar que el plan de inspección que se puso en marcha hace unos años da resultado", ha aseverado la concejala delegada de Urbanismo, que ha insistido en que "no permito, no tolero que se hagan acusaciones sobre el equipo de gobierno basadas en una información absolutamente comprobable que tienen los grupos políticos, en este caso el grupo con Málaga". "No voy a permitir que se hagan acusaciones sobre el equipo de gobierno ni sobre ningún técnico de la gerencia de urbanismo", ha reiterado.

Así, ha vuelto a decir a Morillas que "si encuentra un expediente en el que perciba que haya habido alguna orden, instrucción, consejo o petición sobre algún técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que se quede sobre la mesa, le pido, le ruego que vaya al juzgado, que es donde tiene que ir".

Por último, ha rogado a Morillas que "hiciera una lectura real y rigurosa de todos los datos que le hemos pasado y rectificara aquellas cuestiones que planteó", ha concluido.