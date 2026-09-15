El Ayuntamiento lanza 'Málaga en tus manos', una 'app' para promover el envejecimiento activo y prevenir la soledad

Los concejales delegados de Innovación y de Derechos Sociales, Alicia Izquierdo y Francisco Cantos, en la presentación de una nuva 'app'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Innovación y Derechos Sociales, ha puesto en marcha la plataforma 'Málaga en tus manos', una solución tecnológica disponible en formato web y en aplicación para móviles orientada a mejorar la atención, la comunicación y la participación de las personas mayores de la ciudad.

Los concejales delegados de Innovación y de Derechos Sociales, Alicia Izquierdo y Francisco Cantos, respectivamente, han presentado este martes este proyecto durante la primera jornada de Greencities 2026.

La herramienta, desarrollada por la empresa malagueña Sinérgica, se enmarca en la estrategia municipal para la promoción del envejecimiento activo, que forma parte del VII Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento y que tiene entre sus objetivos fomentar la autonomía de las personas mayores y promover el envejecimiento activo con actividades para evitar la soledad no deseada y el aislamiento social.

Desde esta perspectiva, 'Málaga en tus manos' ha sido concebida como un canal digital que reúne información municipal útil sobre talleres, actividades, asociaciones, equipamientos, calendario, comunidad, contenidos, avisos y accesos de interés. Esta herramienta no sustituye la atención presencial ni telefónica de los servicios, sino que actúa como un canal adicional para apoyar la participación de los mayores que puedan utilizarla desde sus dispositivos móviles.

A través de 'Málaga en tus manos', ya disponible para Android (en breve también para iOs) y en la web https://malagaentusmanos.eu/, previo registro, se ofrece a la ciudadanía en un mismo entorno información municipal que antes podía estar dispersa en distintos canales, centros, programas o asociaciones.

Así, la 'app' incorpora la gestión de inscripción de actividades, como la de los talleres gratuitos para personas mayores o los cursos del Aula de Formación Ciudadana de la empresa municipal Más Cerca, manteniéndose el apoyo presencial y los canales habituales del Ayuntamiento.

La solución cuenta además con un panel de administración desde el que los perfiles autorizados pueden gestionar contenidos, actividades, inscripciones, usuarios, galerías, notificaciones y datos de seguimiento.

La herramienta está estructurada a través de una pantalla de inicio, desde la que se puede acceder a las distintas secciones y apartados de la 'app'. Así, 'Mi Ciudad' concentra servicios y programas municipales de interés tales como talleres, actividades culturales, recursos para evitar la soledad no deseada y enlaces tanto a la EMT como a la programación en directo de Canal Málaga RTV.

Igualmente, la persona usuaria no sólo puede inscribirse en distintos talleres, sino también consultar el estado de sus solicitudes desde el apartado correspondiente, así como solicitar cita previa para los distintos servicios municipales.

Asimismo, se publican galerías de imágenes y vídeos de las principales actividades desarrolladas, además de disponer de la sección específica comunidad, que funciona como un espacio de relación entre las personas usuarias registradas con grupos temáticos y criterios de moderación para garantizar un uso adecuado.

Además, 'Málaga en tus manos' ofrece un listado y un mapa de los distintos centros y equipamientos municipales habilitados en cada distrito, así como un apartado específico con información sobre las asociaciones de la ciudad enfocadas a las personas mayores. En la misma línea, la aplicación incluye acceso rápido a servicios de interés como el teléfono de emergencias 112 o a la Red Málaga Cardioprotegida, que cuenta con más de 740 desfibriladores distribuidos por los once distritos de la ciudad, cuya ubicación se puede consultar a través del mapa actualizado en tiempo real en https://desfibriladores.malaga.eu/.