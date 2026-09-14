El Ayuntamiento de Málaga abre convocatoria de ayudas municipales para instalar ascensores y mejorar la accesibilidad

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha abierto la sexta convocatoria de ayudas municipales para la instalación de ascensores y mejora de la accesibilidad, con una inversión de dos millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes comienza el próximo martes, 15 de septiembre, un día después de su publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento ('www.malaga.eu') para los sujetos obligados, como las comunidades de propietarios y personas jurídicas. También podrán entregarse en los registros municipales y oficinas de atención al ciudadano (OMAC).

Según ha concretado el Consistorio malacitano en una nota, el objetivo principal de esta iniciativa es "garantizar condiciones de habitabilidad y autonomía a ciudadanos que residen en inmuebles con carencias de accesibilidad, especialmente personas de avanzada edad o con movilidad reducida". La Administración local ha destacado que gran parte del parque de viviendas colectivas de Málaga fue construido antes de los años setenta y "carece de elementos mecánicos para salvar desniveles".

Con esta edición, el Ayuntamiento refuerza un programa que ha demostrado un alto impacto social. Desde su lanzamiento en 2016, el IMV ha impulsado la instalación de 231 ascensores, beneficiando a 3.684 familias y movilizando una inversión total de 22 millones de euros en la ciudad. En la última convocatoria resuelta, un total de 553 familias de 37 edificios resultaron beneficiarias de estas ayudas.

En concreto, la convocatoria mantiene las cuatro modalidades de ayuda para cubrir diversas necesidades de los edificios. Del tipo A, con la implantación de ascensores en edificios de viviendas plurifamiliares que carecen de ellos y una subvención de entre el 75% y el 90% del presupuesto, con un máximo de 120.000 euros por edificio; del tipo B, con instalación de ascensores en edificios de equipamiento privado gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro y ayudas de entre el 75% y el 90%, con un límite de 120.000 euros; Del tipo C, con mejora de la accesibilidad en zonas comunes de edificios que ya cuentan con ascensor y subvención de entre el 75% y el 90%, hasta un máximo de 30.000 euros; y del tipo D, con sustitución de ascensores antiguos en edificios residenciales y ayudas de entre el 25% y el 50%, con un tope de 50.000 euros.

En suma, para optar a estas ayudas, los edificios residenciales deben tener una antigüedad superior a 30 años y contar con más de dos plantas --baja más una--, salvo excepciones específicas para las modalidades C y D. El procedimiento de concesión será de concurrencia competitiva, valorando especialmente la presencia de residentes mayores de 65 años, personas con discapacidad o movilidad reducida y personas en situación de dependencia.