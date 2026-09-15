Ayuntamiento de Málaga acepta las estatuas del puerto y pide autorización para mantenerlas en el lugar hasta un año más

Archivo - Momento de la instalación de las polémicas esculturas gigantes de Neptuno y Venus, obra de Ginés Serrán en el puerto de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local de Málaga ha aceptado la cesión incondicional por parte de Ginés Serrán del conjunto escultórico 'Las columnas del mar' al Ayuntamiento y va a solicitar a la Autoridad Portuaria la autorización para que permanezca instalado en su ubicación actual, a la entrada del puerto, el tiempo que ambas partes establezcan, que estaría entre seis meses y un año.

La cesión se realiza sin coste adicional para el Consistorio. Asimismo, según consta en el escrito presentado por el cedente, cuenta con más de 12.000 firmas recabadas en apoyo de las mismas. La cesión se formalizará con la correspondiente acta de entrega y la obra se incluirá en el inventario de los bienes objeto de cesión del Ayuntamiento de Málaga.

Así lo ha señalado la concejala de Cultura, Mariana Pineda, en rueda de prensa junto a la portavoz del equipo de gobierno, Carmen Casero, en relación con estas estatuas, que se instalaron con un plazo para retirarlas que expira este miércoles y que han contado con manifestaciones en contra de varios colectivos culturales de la ciudad.

En la solicitud que se hará al puerto, ha explicado Pineda, una solicitud de que se mantengan "un periodo razonable" de entre seis y 12 meses, por lo que se mantendrían "de momento" en su ubicación. La edil ha indicado que en el expediente hay un documento que refleja "la idoneidad" de la incorporación de estas piezas y que no existe obligatoriedad de hacer una tasación pericial.

Pineda ha asegurado que tampoco hay obligatoriedad en mantenerlas en su emplazamiento actual y ha apuntado que hay al respecto un debate ciudadano, de entidades culturales y de instituciones que "es muy deseable". Así, ha abogado por el enriquecimiento del patrimonio no solo con estas esculturas y ha añadido que "no es la primera ciudad también que manifiesta que algo temporal se queda".

Casero, por su parte, ha apuntado que por el momento se ha aceptado la cesión de las esculturas y se pide autorización al Puerto y ha incidido en que el debate ahora es "ver si al final decidimos que permanezcan" en el mismo lugar "y si no es así, valoraremos otros emplazamientos".

SUBVENCIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE FYCMA

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado solicitar una subvención a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, por importe de 590.000 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución para la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, cuyo importe total asciende a 4.094.662,34 (IVA incluido).

Han recordado que el Ayuntamiento continúa avanzando en el trámite urbanístico para llevar a cabo esta ampliación. En este sentido, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 11 de agosto el estudio de detalle que ordena urbanísticamente y posibilita su extensión en más de 37.300 metros cuadrados de superficie.

Con esta iniciativa se da repuesta a la necesidad de ampliar este equipamiento municipal que es estratégico para la ciudad, cuya actividad ha adquirido una relevancia creciente en el ámbito congresual, ferial, empresarial y turístico.

La ampliación del Fycma permite "reforzar la capacidad funcional del recinto, mejorar su competitividad y adaptar sus instalaciones a las actuales demandas del sector MICE, con incidencia directa sobre la actividad económica, la captación de eventos y la proyección metropolitana de Málaga".

En la sesión de este martes también se ha informado de la modificación de la estructura de la Junta de Gobierno Local, a raíz de la entrega del acta de la anterior concejala y titular de la secretaría de la misma, Elisa Pérez de Siles, el día 10 de septiembre.

Así, la designación de los miembros de la Junta de Gobierno Local de Málaga y el orden de las tenencias de alcaldía pasa a ser el siguiente en primer lugar Carmen Casero, seguida de los también ediles Carlos Conde, Teresa Porras, Alicia Izquierdo, Jacobo Florido, Penélope Gómez, Francisco Pomares, Mariana Pineda, Avelino Barrionuevo y Trinidad Hernández. Asimismo, la primera Teniente de Alcalde, Carmen Casero, ocupará la titularidad de la secretaría de la Junta de Gobierno Local.