El Ayuntamiento de Málaga acoge la celebración de la decimonovena edición del 'Día de la Bici 2026

Presentación de la XIX edición del 'Día de la Bici 2026' en el Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XIX edición del 'Día de la Bici 2026' en Málaga se celebrará el domingo, 24 de mayo. La prueba deportiva se divide en dos modalidades --que dependen del nivel de experiencia de los participantes-- y dos distancias diferentes de 12 y 5,5 kilómetros. La salida y llegada del recorrido largo tendrá lugar desde el Paseo del Parque a las 10,00 horas. Para la modalidad de las 10,45 horas, la salida será desde el aparcamiento de la Facultad de Ciencias de la educación y la llegada al Paseo del Parque.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, ha organizado esta competición deportiva en la que colaboran Fundación Unicaja y El Corte Inglés. El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado; y el delegado regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero, ha explicado los detalles de esta prueba deportiva, según ha informado el Consistorio en una nota.

La inscripción es gratuita y ya se puede realizar en www.dorsalchip.es. Los participantes obtendrán un dorsal con la inscripción, que deberán llevarlo puesto en un lugar visible el día de la prueba. El plazo de las inscripciones está abierto hasta el jueves 21 de mayo a las 14,00 horas.

Como en las últimas ediciones, se otorgarán seis premios especiales a las bicicletas y disfraces más originales. Este evento cuenta con el sello de evento sostenible otorgado por 'Málaga, cómo te quiero'. Por último, el uso del casco será obligatorio para menores de 16 años.

El recorrido será de doce kilómetros: Paseo del Parque, plaza de La Marina, Alameda Principal, plaza Poeta Manuel Alcántara, glorieta Albert Camus, avenida de la Aurora, calle Conde de Guadalhorce, avenida José Ortega y Gasset, avenida María Zambrano, avenida Dr. Manuel Domínguez, avenida Jorge Luis Borges, calle Cómpeta, avenida del Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, puente de la Esperanza, calle Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal (sentido este) y Paseo del Parque.

En cuanto al recorrido de cinco kilómetros, será bulevar Louis Pasteur (frente aparcamiento Facultad de Ciencias de la Educación), avenida Dr.Manuel Domínguez, avenida Jorge Luis Borges, calle Cómpeta, avenida del Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, puente de la Esperanza, calle Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal (sentido este) y Paseo del Parque.