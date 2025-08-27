El Ayuntamiento de Málaga adjudica la obra para la remodelación de la calle Galeotes en el distrito centro

Archivo - Una señal de tráfico advirtiendo de la presencia de una obra. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado a la UTE calle Galeotes (Obratec Ingeniería S.L. - Altius Geotecnia Y Obras Especiales S.L), por un importe de 435.649,16 euros (IVA incluido), el proyecto de urbanización de la calle Galeotes, ubicada en el distrito centro.

El objeto principal de las actuaciones, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, es el de la construcción de un nuevo muro de contención que sustituirá al actual que presenta desperfectos, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Esta edificación será de micropilotes perforados y tendrá una longitud de pantalla de 40 metros y una altura de 13 metros.

Los trabajos de reurbanización se van a centrar en demolición de pavimento actual de hormigón y de baldosas existentes, y su reposición, además de la construcción de escaleras y rampas.

El pavimento de las rampas será de hormigón y se colocarán baldosas de pavimento táctil de tipo direccional en el inicio y fin de rampa, en un ancho de 1,20 metros.

Asimismo, también se prevé la mejora de la accesibilidad de esta calle a través de la instalación de tres barandillas en la zona del vial, en las escaleras y rampas con desniveles y en escaleras y rampas sin desnivel.

Por último, también se incluye en el proyecto la renovación de la red de drenaje y de saneamiento, así como la instalación de nuevo alumbrado público.