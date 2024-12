Ayuntamiento de Málaga adquiere la parcela para el auditorio y De la Torre dice que se hará "con o sin" el Gobierno

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha formalizado la adquisición de la parcela donde se ubicará el Auditorio de la Música, que según el alcalde, Francisco de la Torre, se hará "con o sin" aportación del Gobierno.

De la Torre, junto a la edil delegada de Urbanismo, Carmen Casero, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, han formalizado el acuerdo de compraventa de este suelo propiedad del Puerto y que se ubica en la Plataforma de San Andrés del recinto portuario.

Tras la presentación, la concejala de Urbanismo y el presidente de la Autoridad Portuaria han firmado ante notario el acuerdo de compraventa y las escrituras de la parcela.

La formalización del pago de los 9.046.940 euros en los que está valorada la parcela, que cuenta con 30.405 metros cuadrados de superficie y 28.000 metros cuadrados de techo, se produce tras la aceptación por parte de los consejos de administración de ambos organismos de las condiciones de compraventa, que entre otras cuestiones incluía la exención del IVA en este tipo de operación, tal y como prevé la Ley que regula este impuesto; o el momento en el que la Autoridad Portuaria entregará la parcela al Consistorio, que será toda vez que éste formalice el contrato de las obras del auditorio.

El importe destinado para la compra de esta parcela ha sido determinado mediante tasación por parte de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), que valoró en 9.046.940 euros (IVA no incluido) dicha parcela, tomando como referencia el valor de mercado y el uso del suelo (ciudadano cultural).

De la Torre ha valorado "la demostración más de colaboración" de la ciudad y el puerto. Por su parte, Rubio ha incidido en que "llegamos al final de un camino que ha sido muy largo", para alcanzar "el final deseado".

PROYECTO "ESTRATÉGICO" PARA MÁLAGA

El impulso de este proyecto se ha retomado por parte del Consistorio en los últimos años habida cuenta de que se considera "prioritario" y que serviría a un territorio de casi tres millones de habitantes incluyendo la provincia de Málaga, Campo de Gibraltar, costa de Granada, así como los territorios de interior de las provincias de Sevilla, Córdoba y Granada; es decir, lo que podría denominarse el "hinterland cultural" de la ciudad de Málaga. Sería, por tanto, un elemento fundamental para el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad y del resto de territorios.

Si bien en 2009 se constituyó un consorcio para impulsar su construcción, integrado por Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno Central, la crisis y las nuevas políticas de racionalización del gasto público obligaron a disolverlo sin que ello haya venido acompañado de la renuncia a la puesta en marcha de esta infraestructura cultural que es una aspiración histórica de la ciudad.

Precisamente por ello, se ha avanzado en este tiempo en la obtención del suelo y la actualización y mejora del proyecto a la vez que se mantenía abierto el diálogo con instituciones y empresas para acordar un marco de financiación.

El presupuesto actualizado del Auditorio de la Música asciende a 209.112.443,56 euros. En lo relativo a la aportación prevista por parte del Ayuntamiento de Málaga --20 millones de euros-- ya hay consignados en los presupuestos municipales de los últimos ejercicios, incluyendo el de 2025 que se ha presentado recientemente y está en trámite de aprobación, un total de 9 millones de euros.

En este sentido, el esquema de la financiación propuesto por el Ayuntamiento en el borrador de convenio remitido a las diferentes instituciones para alcanzar los respectivos acuerdos bilaterales es el siguiente: "la Aministración General del Estado, 45.000.000 euros (pendiente de confirmación); la Junta de Andalucía, 25.000.000 euros.; Diputación Provincial de Málaga, 10.000.000 euros (pendiente de confirmación); Ayuntamiento de Málaga, 20.000.000 euros; y entidades privadas, 109.112.443,56 euros".

Precisamente, sobre la financiación del auditorio y cuestionado al respecto, De la Torre ha apuntado que "nunca he dado por hecho" todas las cuestiones y "es más, nos queda tener la respuesta no solamente del Ministerio, también de la Diputación, tenerla de una manera confirmada".

"Ha habido conversaciones, como es natural, pero nunca encontrarán en declaraciones mías de dar por resuelto el tema", ha explicado, pero "otra cosa es que me pronuncié siempre en términos de esperanza o de optimismo; lo soy, soy optimista, pero nunca he dicho tengo una respuesta".

Así, ha valorado que "hemos tenido buena acogida, pero pendiente de resolver". "Nosotros, declaraciones nuestras oficiales dando por hecho ese tema, yo no las he hecho personalmente", ha sostenido. Así, ha recordado que "estamos pendientes de que nos contesten sobre el particular".

Sobre la aportación de la parte privada ha señalado que "siempre va a estar ligada a que tengamos asegurado la parte pública". Por tanto, "pendiente de que haya esa respuesta del Gobierno central y de la propia Diputación".

Cuestionado por si tiene previsto reunirse con Cultura o enviar una carta para abordar esta cuestión, ha desvelado que "recientemente, en los últimos días" ha enviado una misiva para "dejar claro que nosotros estamos no dando por hecho el compromiso ministerial, sino que eso es una propuesta que se ha hecho a todos en una línea muy parecida a lo que se había hecho" anteriormente. "Es una propuesta, debe tener una respuesta y cuando la tengamos podremos avanzar", ha reiterado.

En relación con la parcela del auditorio, ha señalado que se usará logísticamente por el puerto mientras no empiecen las obras, siendo el interés "empezar lo cuanto antes".

De la Torre ha dejado claro que la parcela "se ha comprado para auditorio, lo que está previsto en el plan especial del puerto, y se hará auditorio con o sin el Ministerio", ha asegurado, al tiempo que ha dicho que "evidentemente, prefiero que sea con el Ministerio y con la Diputación" pero "ya lo resolveremos. Cosas más difíciles se han resuelto en esta ciudad, confío en que sea respuesta positiva de ambos".

El auditorio, por tanto, "lo haremos", según De la Torre, añadiendo que "me parece tan lógico" que "el Ministerio esté presente en esto, como ha estado presente en muchísimos auditorios, algunos hechos al cien por cien". Es más, ha valorado que con los "precedentes" que hay, "lo normal es que el Ministerio no esté ausente, pero, con estas palabras mías, simplemente lo que estoy es dejando abierto ese camino". Por tanto, ha dicho que su "obligación" es "esperar que en esta materia consigamos la respuesta afirmativa tanto del Ministerio como de la Diputación", ha concluido.

PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO HUERTECILLA-TARAJAL

El alcalde de Málaga y el presidente de la Autoridad Portuaria han firmado un protocolo de intenciones entre ambas instituciones que marca las bases de la futura adquisición por parte del organismo portuario de los aprovechamientos de una parcela de titularidad municipal y de uso logístico en el ámbito Huertecilla-Tarajal.

Este acuerdo supone la voluntad por ambas partes para el desarrollo de este suelo que posibilitará la implantación del Puerto Seco vinculado al Puerto de Málaga, de modo que éste continúe con el incremento de sus actividades comerciales.

Así, el protocolo establece la intención del trabajo conjunto y coordinado entre ambas instituciones para procurar, tras los trámites legales oportunos, la adquisición por parte de la Autoridad Portuaria de Málaga de una futura parcela de titularidad patrimonial municipal y uso logístico de al menos 110.000 metros cuadrados, resultante de las correspondientes operaciones jurídicas de transformación del suelo mediante la reparcelación, que se deberá efectuar tras la aprobación del instrumento de ordenación urbanística correspondiente.