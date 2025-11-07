El Ayuntamiento de Málaga amplía el servicio de la línea 30 que conecta Ciudad Jardín

Archivo - Autobús de la EMT - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), continúa con la implementación de mejoras en el transporte público del distrito Ciudad Jardín. A partir de este próximo sábado, 8 de noviembre, la línea 30 que conecta la zona de Mangas Verdes con el centro de la ciudad, comenzará a dar servicios cada sábado en horario de 9.00 a 14.30 horas.

En concreto, la primera salida desde Mangas Verdes (cabecera de la línea) será a las 9.00 horas y desde la Alameda Principal a las 9.35 horas. En cuanto a las últimas salidas serán a las 14.05 desde Mangas Verdes y desde la Alameda Principal a las 14.30 horas.

Por su parte, la L30 continuará dando servicio de lunes a viernes en su horario habitual: desde las 9.00 horas desde Mangas Verdes hasta las 20.00 horas desde la Alameda Principal.

Esta mejora del servicio de autobús se enmarca en la remodelación del servicio del transporte público en Ciudad Jardín, cuya primera fase entró en servicio el pasado lunes.

Cabe recordar que, desde este día la línea 20 da servicio con autobuses articulados lo que ha supuesto ampliar el número de plazas por servicio y ha reestructurado parcialmente su recorrido.

Por su parte, para dar servicio a las zonas altas del distrito, se ha modificado y ampliado parte del recorrido de la línea 2, así como el horario de su última salida desde Ciudad Jardín y desde el centro.