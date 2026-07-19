El Ayuntamiento de Málaga ampliará la red de fuentes de beber con 20 más por los once distritos

Archivo - Imagen de archivo de una fuente de agua para beber. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), continúa ampliando la red de fuentes de beber que hay distribuidas por los once distritos de la ciudad, principalmente en parques, paseos, pistas deportivas y entornos de equipamientos. Actualmente, Málaga cuenta con 339 surtidores en funcionamiento, tras la decena puestos en marcha en los últimos meses.

No obstante, según ha señalado el Ayuntamiento de Málaga en una nota, la empresa dependiente del Área de Sostenibilidad tiene previsto instalar en los próximos meses 20 fuentes más para dar respuesta a peticiones vecinales y de las juntas municipales de distrito, mientras que para el próximo año se contemplan otras 15 unidades en nuevas urbanizaciones, promociones y diversas zonas verdes que se están ejecutando en la actualidad.

En cuanto a la veintena de nuevas ubicaciones previstas, se encontrarán en el Distrito Centro: plaza del Patrocinio (frente al cementerio histórico de San Miguel); en el Distrito Este: jardines de Baden-Powell en la calle Sierra de Grazalema; en el paseo de la Farola (entrada a Muelle Uno); junto al a pista deportiva de la calle Escritor Luis de León; en la plaza de la Iglesia de las Angustias; avenida Camarón de la Isla, junto al parque Manuel Cuenca y en la calle Escritor Manuel Solano, junto al parque Rafael Santiago.

Además, en el Distrito Ciudad Jardín: junto a las pistas deportivas de la avenida Manuel Gorria y en la calle Sánchez Albarrán. Asimismo, en el Distrito Carretera de Cádiz: calle Virgen de Belén, junto al parque Chico del Matadero; calle Ferrocarril; calle Villanueva de Algaidas; calle Tres Cruces; calle Pacífico; plaza Avicena y avenida de Europa.

Por otro lado, en el Distrito Cruz del Humilladero: junto al parque infantil de la barriada Intelhorce. Además, en el Distrito Churriana: avenida Ricardo Gross, junto al parque Wittemberg; y parque Pío Baroja en calle Periodista Víctor Mellado. Por último, en el Distrito Teatinos-Universidad: bulevar Louis Pasteur.