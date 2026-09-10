El Ayuntamiento de Málaga anuncia la trigésimo-cuarta edición del Festival Flamenco de Olías

Imagen de la presentación de la XXXIV edición del Festival Flamenco de Olías. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Flamenco de Olías celebra su XXXIV edición el sábado 12 de septiembre a las 22,00 horas en la Carpa Municipal de Olías. El evento gratuito se enmarca dentro del programa de actividades de 'Verano del Este'.

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto al presidente del festival José Carlos Olea; y la artista Paqui Corpas, ha presentado el programa de esta edición, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en una nota.

Con más de tres décadas de trayectoria, el Festival Flamenco de Olías es uno de los eventos culturales más significativos del panorama cultural local. La barriada de Olías (distrito Este) está estrechamente vinculada al flamenco al tratarse de un festival por el que han confluido tanto figuras consolidadas del cante como jóvenes promesas en el desarrollo de sus carreras artísticas.

El Consistorio ha señalado que el programa de actividades 'Verano del Este' abarca todos los barrios del distrito con una oferta cultural y de ocio compuesta por más de un centenar de actividades marineras, deportivas, religiosas, culturales, musicales, recreativas, en familia, y las grandes ferias y fiestas.

CARTEL DEL FESTIVAL

La protagonista de esta edición es la cantaora Paqui Corpas, figura estrechamente vinculada a Olías, donde inició su andadura en el flamenco desde la infancia. Con una dilatada carrera -entre los que destacan su proyección nacional en el programa Gente Joven de TVE, el Premio Don Antonio Chacón del XIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y el Yunque de Oro de Santa Coloma de Gramanet-, Corpas regresa a uno de los escenarios más significativos de su trayectoria.

El cuadro de cante se completa con las actuaciones de Luis Heredia 'El Polaco' y Manuel Cribaño 'El Niño de Peñaflor'. En el acompañamiento instrumental estarán las guitarras de Antonio Centenera y Francisco Morilito, secundadas al compás por Cristina Corpas y Kiko del Tiriri. El baile correrá a cargo del Cuadro Flamenco de María José Obregón.

La celebración de esta trigésimo cuarta edición reafirma el compromiso de Olías con la divulgación y preservación del patrimonio inmaterial del flamenco que, además de la propuesta musical, es un punto de encuentro intergeneracional que constata la vigencia de esta manifestación artística.