El Ayuntamiento de Málaga avanza en la implantación de 58 nuevas plazas de aparcamiento en la barriada de Los Corazones

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MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado las obras del proyecto de implantación de 58 nuevas plazas de aparcamiento y la reordenación del viario en distintas calles de la barriada de Los Corazones, en el distrito de Cruz del Humilladero.

La ejecución de los trabajos ha sido concedida a la UTE Eiffage Infraestructuras-Conacon, por un importe total de 219.887,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Según han explicado, esta intervención se articula como un contrato basado en el acuerdo marco regulador de obras en la vía pública para la pavimentación, renovación de infraestructuras y zonas verdes municipales, adscrito al lote correspondiente al distrito Cruz del Humilladero.

El proyecto tiene como objetivo principal implantar nuevos estacionamientos públicos tras el compromiso municipal de ampliar las plazas de estacionamiento en la zona debido a la supresión del aparcamiento provisional existente en la parcela destinada a la construcción del nuevo edificio de CaixaForum Málaga.

El ámbito de actuación se centra en las obras de redistribución del espacio viario existente, zonas de acerado, calzada rodada, bandas de estacionamiento y elementos de urbanización. Las calles objeto de actuación son la calle Corregidor Antonio de Bobadilla, con nueve nuevas plazas en la margen este y 21 nuevas plazas en la margen oeste; calle Corregidor Paz y Guzmán, con 21 nuevas plazas de aparcamiento; y calle Luis Francisco Pallardó Peinado, con siete nuevas plazas de aparcamiento.

El incremento de plazas se obtendrá mediante la transformación de zonas de estacionamiento en línea en estacionamiento en batería, así como a través de la adecuación de la sección viaria actual. Para ello, se prevé la reducción controlada de determinados tramos de acerado y el mantenimiento de itinerarios con anchuras libres superiores a 1,80 metros.

Las nuevas zonas de estacionamiento se ejecutarán mediante una losa de hormigón fratasado, delimitada con un bordillo recto de hormigón en la transición con el acerado. Por su parte, la redistribución de las zonas peatonales afectadas se realizará con pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 5 centímetros de diseño similar al existente en el entorno para garantizar la integración estética con la urbanización actual.

El proyecto abarca igualmente demoliciones, movimientos de tierras, ajustes de rasantes, señalización horizontal y vertical, y la mejora o nivelación de tapas de arquetas, pozos de registro y otros elementos superficiales afectados.