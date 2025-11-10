El Ayuntamiento de Málaga conmemorará el 25N con una campaña de sensibilización y acciones durante este mes

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, con una campaña de sensibilización y un calendario de actividades que se desarrollarán durante este mes.

El Área de Derechos Sociales ha relanzado la campaña 'Aunque cueste verlo, es violencia de género', que persigue visibilizar las distintas formas de ejercer la violencia machista y cómo ésta puede manifestarse en actitudes y conductas cotidianas que a veces se justifican y pasan desapercibidas, como los celos, el control, la humillación o la manipulación.

Además, se lanza un mensaje de apoyo a las víctimas y se dan a conocer los recursos institucionales que tienen a su disposición, como el servicio integral a víctimas de la violencia machista que ofrece el Consistorio con atención social, jurídica, psicológica y laboral.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha informado sobre la campaña, que será difundida en autobuses de la EMT, mupis físicos y digitales, la pantalla de El Corte Inglés y en medios de comunicación.

La información de la campaña y los recursos ante la violencia machista se puede consultar en https://noesnoigualdad.eu/. En esta web también estarán disponibles tres nuevos vídeos de sensibilización en las que se escenifican situaciones cotidianas que pueden desembocar en violencia machista; en ellos se abordan cuestiones como el sexting, la sumisión química o el miedo a denunciar el maltrato físico y verbal.

Con estos mensajes se pretende ayudar a la identificación del problema por parte de las mujeres que la están sufriendo; despertar conciencias en las familias y en la sociedad; lanzar el mensaje de que hay salida y recordar los recursos que el Ayuntamiento ofrece a través del Servicio de Atención Integral ante la Violencia de Género.

Están financiados a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que transfiere el Ministerio de Igualdad a los ayuntamientos para el desarrollo de iniciativas de sensibilización y prevención.

Por otro lado, el edil también ha recordado que una banderola ondea desde comienzos del mes de noviembre en la puerta de la Casona del Parque para recordar esta efeméride y que el 25 de noviembre el edificio del Ayuntamiento de Málaga será iluminado de color morado en señal de repulsa contra la violencia machista, al igual que el resto de martes de noviembre.

ACTIVIDADES

Asimismo, entre otros actos, este martes, día 11, a partir de las 18.00 horas se celebrará una gala homenaje en el Teatro Cervantes con la participación de todos los colectivos que integran el Consejo Sectorial de las Mujeres.

Durante la gala, serán reconocidos el IES Jacaranda (en el distrito Churriana) por su implicación durante todo el curso en el fomento de la igualdad de género entre su alumnado y en el resto de la comunidad educativa, y Paqui Cruzado, presidenta de la Asociación Cultural Recreativa Embrujo Malagueño (Acrem), por su labor contra la violencia de género y en defensa de la igualdad a través del tejido asociativo de la ciudad.

La entrega de los galardones protagonizará uno de los momentos centrales del evento, en el que se ofrecerá el espectáculo 'Cruzar', a cargo de la compañía Teatro Didáctico, que combinará teatro, música y danza para abordar la importancia de la sororidad y la memoria colectiva como herramientas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

También el jueves 20 hay previstas distintas actividades en la calle Alcazabilla desde las 09.00 hasta las 19.00 horas. Por la mañana, a partir de las 09.00 horas, se desarrollará una acción de sensibilización dirigida a jóvenes en la que se usará una metodología interactiva con visionado de los citados vídeos y material de sensibilización con testimonios de mujeres agredidas o sesiones con gafas de realidad virtual con vídeos que muestran tipos de experiencias de violencia de género.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas se habilitarán carpas informativas con los recursos que ofrece el movimiento asociativo, un concierto de cuerda y la realización de un gran lazo con las siluetas de las víctimas de este año, acompañado de velas y flores.

Durante la jornada también habrá un 'photocall' con experiencias y frases aportadas por la ciudadanía y se habilitará una mesa informativa sobre los recursos y materiales educativos contra la violencia de género.

CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES

Además, el viernes 21 se celebrará una nueva reunión del Consejo Sectorial de las Mujeres, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de las 17.15 horas y que estará presidida por el alcalde, Francisco de la Torre.

Durante la sesión, que podrá seguirse a través del canal municipal de YouTube https://www.youtube.com/user/aytodemalaga, se dará cuenta de la incorporación de seis nuevas entidades: Hospital Regional de Málaga, el Colegio Oficial de Graduados Sociales y las asociaciones Nada es Imposible, Nunca Solas, Adolescencia Libre de Agresión Sexual (ALAS) y Mujeres Cocineras (Amuco).

En total, serán ya 120 las organizaciones e instituciones que formarán parte de este órgano municipal de participación. Por otro lado, se abordarán la campaña diseñada y promovida por el Consistorio, así como las actividades de sensibilización y concienciación programadas para los próximos días y se hará un seguimiento de las propuestas realizadas en los grupos de trabajo del Consejo.

A continuación, la presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero', Carmen Martín, será la encargada de leer el manifiesto que con motivo del 25N han elaborado los grupos de trabajo del Consejo.

Junto a estas acciones, también se han organizado una serie de actividades en los once distritos de la ciudad para desplegar acciones de sensibilización y formación que pueden ser consultadas en la citada web de la campaña https://noesnoigualdad.eu/. Entre ellas, figuran talleres de defensa personal, sobre el control de las redes sociales, la presión en las relaciones afectivas o las desigualdades de género.

ACTO INSTITUCIONAL CONJUNTO

Por otro lado, han recordado que el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno celebrarán de forma conjunta, el 25 de noviembre en el Museo de Málaga, un acto institucional.

Durante este acto, cuya organización irá rotando cada año entre las distintas instituciones, está prevista la proyección de un vídeo conmemorativo con testimonios, campañas de sensibilización y mensajes institucionales, un recuerdo a las 36 mujeres asesinadas en el último año --cuatro de ellas en la provincia de Málaga-- según las estadísticas del Ministerio de Igualdad y la lectura de un manifiesto a cargo de Carmen Martín, presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero' como representante de las entidades que forman parte del Consejo Sectorial de las Mujeres del Ayuntamiento.

Por último, han señalado que desde el Consistorio, a través del Área de Derechos Sociales, se ofrece un servicio integral a víctimas de la violencia machista.

Ubicado en la calle Concejal Muñoz Cerván, este servicio está formado por un equipo multidisciplinar que responde a las necesidades sociales, jurídicas, psicológicas y laborales de las víctimas, además de trabajar en coordinación con el resto de recursos públicos y de organizaciones sociales que pueden servir de apoyo y ayuda a las mujeres y a sus hijos.

En lo que va de año, este departamento municipal ha prestado 1.577 atenciones, entre las que destacan las 774 mujeres asistidas en materia jurídica, de las que 490 han interpuesto denuncia, dando como resultado la imposición de 442 órdenes de protección. En paralelo, desde el Ayuntamiento se trabaja en la prevención desde la infancia y la adolescencia a través de distintos programas.