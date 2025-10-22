El Ayuntamiento de Málaga convoca los XXI Premios Málaga Voluntaria para reconocer la labor de personas y entidades

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, ha activado una nueva convocatoria de los Premios 'Málaga Voluntaria', con el objetivo de reconocer y distinguir la labor desarrollada por personas, colectivos o empresas que trabajan y destacan en el campo de la acción voluntaria organizada.

Las candidaturas para la 21 edición de estos galardones pueden presentarse hasta el 10 de noviembre en la dirección de correo electrónico comunicacionyeventos@malaga.eu, indicando el asunto 'Premios Málaga Voluntaria 2025' y adjuntando, debidamente cumplimentada, una ficha resumen de la actividad que no exceda de dos páginas y dos fotografías de las actividades realizadas en la actuación o programa que optarán a los mismos.

La concejala delegada del Área de Participación Ciudadana, Mar Torres, ha informado este miércoles sobre esta nueva convocatoria, a la que pueden presentarse personas a título individual o colectivos --en el caso de asociaciones sin ánimo de lucro deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, mientras las empresas deberán contar con sede, delegación o establecimiento abierto al público en la ciudad de Málaga-- que hayan destacado a lo largo de este año por su labor en el ámbito del voluntariado en la ciudad, encuadrados en alguna de las modalidades, pudiendo presentarse un único proyecto a una sola modalidad.

En concreto las modalidades son promoción y asistencia en el campo de la salud y acompañamiento de personas vulnerables. Se trata de actividades de aquellas personas que hayan colaborado en mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. También contribución a la economía circular, la sostenibilidad y los ODS y son iniciativas desarrolladas en el ámbito del cambio climático, la contaminación plástica y el agotamiento de recursos naturales, para construir un futuro más equitativo y sostenible.

También en relación con la reducción de la brecha digital en colectivos vulnerables a través de la formación, capacitación y asistencia técnica. Se trata de iniciativas en el ámbito del desarrollo de competencias digitales para las personas con baja cualificación digital.

Por otro lado, la aportación a la cooperación internacional al desarrollo para los proyectos desarrollados para mejorar la calidad de vida o facilitar herramientas y oportunidades de crecimiento a personas en situaciones de vulnerabilidad en el campo de la cooperación internacional al desarrollo

De igual modo, están la modalidad de empresa solidaria en relación con proyectos o iniciativas sociales que contribuyan a generar un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades o colectivos más vulnerables de la ciudad de Málaga; y voluntario o voluntaria del año. En concerto, con esta última modalidad se pone en valor el espíritu solidario reconociendo y apoyando la labor individual de colaboración en proyectos de voluntariado.

Por otro lado, han recordado que, como en anteriores ediciones, el premio consistirá en la entrega de una reproducción de la obra 'Encuentro', del autor Carlos Albert Andrés, que resultó ganadora en 2005 en el concurso de escultura convocado por el Ayuntamiento para los Premios Málaga Voluntaria.

Una vez más, el Teatro Cervantes acogerá la gala de entrega de galardones a los premiados el día 4 de diciembre, a las 18:00 horas, en el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el 5 de diciembre.