El Ayuntamiento de Málaga investiga la aparición de una veintenade aves muertas en el parque de Huelin

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que está investigando la aparición de una veintena de aves muertas en el parque de Huelin y en el entorno de este durante el pasado fin de semana, de la que ha tenido constancia a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental

Para esta tarea el Consistorio ha contactado a la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz y que, según han señalado desde el Gobierno local en un comunicado, "no había informado de los hechos".

Tras ser requerida por parte del Consistorio, la entidad procedió a la retirada de los ejemplares muertos, concretamente gaviotas y patos, sin que se hayan registrado nuevos casos en las últimas horas. Una vez retirados, estos ejemplares fueron trasladados a la Junta de Andalucía, como administración competente del control de aves, para determinar las causas de la muerte.

Por último y en paralelo, el personal del Servicio de Vigilancia Sanitario-Ambiental del Ayuntamiento de Málaga ha tomado muestras del agua, que también han sido enviadas a la Junta para su análisis.