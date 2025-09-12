El Ayuntamiento de Málaga y la Junta abordan la financiación de la primera etapa de las acciones en Los Asperones

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, se ha reunido este viernes con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre para abordar la financiación de la primera etapa de las acciones para dar una solución definitiva a los vecinos de Los Asperones. - JUNTA

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se ha reunido este viernes con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañados por sus equipos, para abordar la financiación de la primera etapa de las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de dar una solución definitiva a los vecinos de Los Asperones.

Una vez publicada en el BOJA la delimitación de la zona, el Ayuntamiento y la Junta van a proceder a pedir al Gobierno central, en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, que participe en la financiación del realojo de las familias que viven en aquel núcleo poblacional.

Para alcanzar este fin, y según han señalado en un comunicado, está ultimándose una memoria-programa que se remitirá al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana este mes de septiembre. Por otra parte, Cruz Roja está terminando un estudio en cuyos datos se basarán los siguientes pasos.