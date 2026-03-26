El Ayuntamiento de Málaga organiza talleres, exposiciones, visitas y horarios especiales durante Semana Santa

Archivo - Las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada recorren las calles de la capital malagueña durante su estación de penitencia, a 14 de abril de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta cultural y expositiva de los museos y centros de arte de la ciudad de Málaga se amplía con una serie de acciones especiales durante la Semana Santa. La programación diseñada para estos días contempla desde horarios especiales hasta ampliar el horario de las visitas guiadas y talleres destinados al público infantil.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en una nota, donde ha detallado que el Museo Casa Natal Picasso y la Sala de Exposiciones Temporales abrirán todos los días en su horario habitual, de 09,30 a 20,00 horas, y ofrecerán visitas guiadas de lunes a sábado a las 12,45 horas.

En el Museo Casa Natal, los visitantes podrán profundizar en la infancia de Pablo Picasso y en la influencia decisiva de Málaga en su obra. El recorrido permite descubrir cómo la ciudad marcó la identidad y creatividad del artista, desde sus primeros pasos bajo la tutela de su padre hasta la aparición de temas fundamentales de su imaginario, como las palomas, el Mediterráneo o los toros.

Además, se podrá visitar 'Picasso: vida con Françoise', una muestra que recorre la etapa vital y creativa que el artista compartió con Françoise Gilot (1921-2023) a través de 37 grabados, fotografías, libros y recortes de prensa.

En la Colección del Museo Ruso se puede visitar 'Anna Pávlova. Una vida sin fronteras', que reúne alrededor de 90 piezas, entre programas de mano de teatros de todo el mundo, recortes de prensa de la época y fotografías, que testimonian cómo Pávlova logró convertir el ballet en un arte verdaderamente global, un vehículo para el entendimiento cultural y la emoción universal.

En las salas también se encuentra la exposición 'Valery Katsuba. Realismo romántico I. Fotografías (2000-2025)', un recorrido por 25 años de creación del artista bielorruso, con más de 70 fotografías y varias obras videográficas que exploran el cuerpo, la memoria, el tiempo y la belleza desde una mirada que combina clasicismo y emoción contemporánea. El centro abre todos los días (excepto los lunes) de 09,30 a 20,00 horas. Las visitas guiadas se realizarán el miércoles, jueves, viernes y sábado a las 17,00 horas, y los domingos a las 12,00 horas.

Por otro lado, en el MEET se puede visitar 'El arte de la pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias' en la colección de Alejandro Sanz Peinado, que reúne más de 80 obras representativas del arte europeo en tiempos de los Austrias y del Siglo de Oro español. Asimismo, el espacio acoge 'Marisa Flórez. Un tiempo para mirar (1970-2020)', una retrospectiva que recorre cinco décadas de trayectoria de una de las grandes figuras del fotoperiodismo español, testigo de la historia política reciente a través de su cámara. El centro abre todos los días (excepto los lunes) de 09,30 a 20,00 horas.

Las visitas guiadas serán de martes a sábado a las 12,00 horas y los domingos a las 13:00 horas, centradas en la exposición 'El arte de la pintura', donde también se podrán conocer piezas relacionadas con la temática de Semana Santa.

Por su parte, el Centre Pompidou Málaga exhibe la colección semipermanente 'To open eyes. Miradas de artista'. La muestra se aleja de un recorrido cronológico o narrativo tradicional para centrarse en rimas visuales, formales y temáticas, lo que permite establecer conexiones entre obras de distintas épocas, técnicas y contextos culturales, reflejando la riqueza y diversidad de las colecciones del Museo Nacional de Arte Moderno francés.

El centro acoge además la exposición temporal AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski, un diálogo emotivo e intelectual entre dos artistas cuya relación vital y creativa ha dejado una profunda huella en el arte contemporáneo. La muestra reúne una treintena de obras realizadas entre 1968 y 2022.

En el Espacio Joven se encuentran dos instalaciones, La casa mágica y Juego de volúmenes, dirigida al público infantil, con sesiones cada 30 minutos de 12,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,30 horas. Las visitas a la colección semipermanente se realizan lunes, jueves, viernes y domingos a las 12,30 horas, y lunes, jueves, viernes y sábados a las 18,00 horas.

Las visitas a la exposición temporal tienen lugar los miércoles a las 18,00 horas y los sábados a las 12,30 horas. El Centre Pompidou Málaga abre todos los días (excepto los martes) de 09,30 a 20,00 horas. En el Mucac La Coracha se puede disfrutar de la muestra 'Ayer. Colección 1940 - 1990', que reúne más de 120 obras de 73 creadores españoles. Así, se pueden ver obras de Pablo Picasso; José Moreno Villa; Luis Fernández; José Caballero; Juan Ismael Manuel Mingorance; Virgilio Galán; Carmen Laffón; Enrique Brinkmann; Manuel Barbadillo; Gabriel Alberca, Castro, Equipo 57 y Jorge Oteiza, entre otros.

En el mismo equipamiento cultural se exhibe la exposición 'Mujeres diosas' en la obra de Ricard Terré, que ofrece una inmersión en la mirada humanista y poética del maestro de la fotografía española del siglo XX. La muestra explora la obra del fotógrafo a través de la figura de la mujer, adentrándose de manera transversal en sus diferentes series y revelando matices y conexiones que a menudo podrían pasar desapercibidos.

En la exposición 'Val del Omar.El laboratorio PLAT (acrónimo de Picto Lumínica Audio Táctil)' se presenta por primera vez en Málaga mediante una recreación realizada a partir de los objetos originales que lo componían.

En este espacio, el realizador experimental pasó los últimos años de su vida, concentrado en la producción de un conjunto de variaciones audiovisuales, textos y collages que han permanecido conservados en su emplazamiento original hasta la actualidad.

En cuanto a las visitas guiadas, este espacio ofrece los domingos de 12,00 a 13,00 horas un recorrido completo por sus salas. Los martes de 18,00 a 19,00 horas y los sábados de 13,00 a 14,00 horas se realiza el recorrido temático Mujeres artistas. Las visitas guiadas por Mujeres en la obra de Ricard Terré y Val del Omar.

Asimismo, el laboratorio PLAT tendrá lugar el jueves de 19,00 a 20,00 horas y los domingos de 13,00 a 14:00 horas. Este espacio también ha programado el campamento infantil 'Semana Santa El arte se mueve...¡y tú también!' para los días 31 de marzo y los días 1, 2 y 3 de abril, de 10,30 a 13,30 horas. La actividad es gratuita y va destinada a niños de entre 5 y 12 años.

Por último, destinado al público a partir de 16 años, se ha programado el taller 'Semana Santa Rituales y miradas'. La actividad se llevará a cabo el 11 de abril y está basado en las fotografías de Ricard Terré y la dimensión humana de las celebraciones religiosas.

El Museo Carmen Thyssen estará abierto al público también el Lunes Santo con su programación y horario habitual. Durante la Semana Santa se podrán las exposiciones 'Mariano Fortuny. Dibujo y la muestra Archipiélago', que estará abierta al público desde el viernes 27 de marzo, además del yacimiento arqueológico.

En cuanto a actos, este espacio acoge el sábado 28 de marzo a las 20,00 horas el Concierto de Cuaresma de la Banda de Música de Benamocarra. Esta actividad se llevará a cabo en el patio del museo y es de acceso libre hasta completar aforo y está dirigida a todos los públicos.

En el Archivo Municipal de Málaga, en las Salas Mingorance, se puede disfrutar de la exposición 'Alfonso Serrano. Pinturas' hasta el 12 de abril. La entrada a este espacio municipal es gratuita y el horario es de lunes a domingo, de 11,00 a 14,00 horas, y de 18,00 a 21,00 horas, También en este espacio, desde el 30 de marzo y hasta el 10 de abril, en la Sala de Lectura, se ha programado una muestra sobre el reflejo de la Semana Santa malagueña en la prensa.

Así, los visitantes podrán ver ejemplares correspondientes a la primera mitad del siglo XX. Este espacio tendrá un horario especial de en Semana Santa, de lunes a miércoles, de 9,30 a 13,30 horas.