El Ayuntamiento de Málaga programa actividades gratuitas en los distritos la noche de Halloween

Archivo - Imagen de recurso de personas disfrazadas durante la noche de Halloween en Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha programado diversas actividades gratuitas en los distritos con motivo de Halloween diseñadas para toda la familia. Concursos de disfraces, pasajes del terror infantiles y para adultos, talleres de maquillaje terrorífico, manualidades, yincanas y espectáculos integran la programación municipal para la noche del 31 de octubre. Además, el Consistorio también colabora en la organización de distintos eventos a cargo de otras entidades y asociaciones.

El distrito Centro colabora en la actividad que organiza la Asociación de Vecinos Colina Toquero con talleres, concursos de disfraces, pintacaras y pasaje del terror. Desde las 21 hasta las 23 horas.

La Junta Municipal del Distrito Este, con la colaboración de la asociación cultural El Palo, organiza la noche de 'Terror en el Este' en los jardines Alberto Suárez 'Pipi' y en auditorio Curro Román de Playa Virginia. De 18 a 22 horas habrá actividades para el público infantil como concursos de disfraces, espectáculo de magia, mini-disco Halloween y talleres además de maquillaje terrorífico. Como novedad, una yincana del terror y una batalla 'Nerf' zombi. Eñ parque de Playa Virginia se convertirá en un pasaje del terror de 19.30 a 23.30 horas para mayores de 16 años.

Por otro lado, el Parque de la Alegría albergará la fiesta de Halloween que organiza la Junta Municipal del Distrito Ciudad Jardín con actividades y talleres de 21 a 00 horas. Habrá yincana y juegos infantiles, talleres de pintacaras, globoflexia, tatuajes temporales, peinados y concurso de disfraces, además de actuaciones y cuentacuentos terroríficos.

La Junta Municipal del Distrito Bailén-Miraflores celebra Halloween en plaza Monseñor Bocanegra con pasaje del terror, talleres, el espectáculo 'Circo del Miedo' y photocall de 17.30 a 20:30 horas. Además, actuaciones y un concurso de disfraces para asistentes de entre cuatro y doce año. El ganador o ganadora del concurso pulsará el botón del alumbrado navideño del distrito.

El distrito Cruz de Humilladero organiza 'La Noche de las brujas' desde las 18.30 horas en el Parque San Rafael. Habrá fotomatón, un Glitter Bar; un pasaje del terror; un espectáculo infantil; además de magia con trucos de ilusionismo, juegos musicales e interactivos.

En Carretera de Cádiz, el Parque de Huelin albergará una fiesta de Halloween de 18 a 22 horas con actividades organizadad por la Junta Municipal de Distrito bajo la temática de 'La Familia Adams' y con con dos pasajes del terror, animación con actores, photocall digital; y pasacalle y concurso de disfraces con la colaboración de la Asociación de Vecinos Parque del Mar.

La 'Noche del Terror' de Churriana celebra desde las 19 horas su décima edición a través de la Junta Municipal de Distrito y muchas colaboraciones. Las calles de Las Pedrizas, con fachadas tematizadas y proyecciones, se transformarán en escenarios terroríficos: Caldero de la Bruja, Mercado de los Horrores, Fauna Maldita... Además habrá 'Una Fiesta Monstruosa' en la biblioteca municipal José Moreno Villa.

En Campanillas, la junta de distrito ha preparado actividades desde las 18 horas en el Centro Cultural Antonio Beltrán Lucena para niños con necesidades especiales que consisten en un pasaje del terror, photocall y talleres para personas neurodivergentes. También habrá pasacalles desde las 18 horas con salida desde el CEIP 'Francisco Quevedo'. Los participantes optarán a un sorteo con diversos regalos.

En Puerto de la Torre, el parque del Hermano Mayor Enrique Luque Núñez volverá a convertirse en un gran pasaje del terror con cinco áreas tematizadas con escenografía a partir de las 20 horas. Además habrá actividades infantiles, talleres terroríficos, un cementerio viviente y un fotomatón temático. Se eligirá el mejor disfraz y maquillaje.

La Junta Municipal de Distrito colabora en la celebración de la noche de Halloween que organiza la Asociación de Vecinos de Teatinos-Ciudad de la Justicia, que incluye animación, espectáculo de magia y concurso de disfraces en la calle Pirandello en horario de 18 a 23 horas. En la plaza ubicada entre la avenida Gregorio Prieto y la calle Franz Kafka.

Igualmente, la Asociación de vecinos Hanuca ha organizado varias actividades para los más pequeños con pintacaras, juegos, concurso de disfraces, música y animación en la calle La Sonata, en horario de 14 a 02 horas.

En este distrito, el 1 de noviembre, la Asociación Vecinal Cortijo Alto ha organizado un pasaje del terror, que se desarrollará en la sede del colectivo (calle Quasimodo, 21) de 19 a 00 horas.

OTRAS ACTIVIDADES EN OTROS LUGARES

El Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, organiza una nueva edición de Poloween Horror Fest, jornada en la que horror, fantasía e innovación se dan la mano para celebrar Halloween desde la creatividad digital. El evento reunirá a creadores, divulgadores y amantes del género en una programación que combina charlas, experiencias interactivas y proyecciones en torno al cine, la literatura y los videojuegos de terror.

A lo largo del día se desarrollarán actividades como las grabaciones en directo de los podcasts Choquejuergas y Rancho Drácula, una sesión con la editora de Amor de Madre, y una mesa redonda junto al equipo del Fancine (Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga) que incluirá la proyección de varios cortometrajes de horror producidos en la ciudad.

Además, el público podrá disfrutar de una gymkana interactiva y una zona demo con videojuegos de terror, en un formato que convierte al Polo Digital en un auténtico laboratorio del miedo, la cultura y la tecnología. Los interesados en asistir pueden inscribirse en las actividades de manera gratuita a través de la web polodigital.eu

REFUERZO DE LA EMT

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) reforzará el transporte público durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre con motivo de la celebración de Halloween.

Desde las 20: horas se reforzarán la mayoría de las líneas. Así, las líneas nocturnas N1, N2 y N4 mantienen sus horarios, pero duplican la oferta de plazas, al realizar cada una de las salidas con dos unidades.

La línea nocturna N3 aumentará su capacidad con un autobús articulado en su recorrido. Asimismo, la línea 10, que conecta el centro de la ciudad con el distrito Churriana, prolongará el horario del servicio que presta habitualmente. De este modo, las últimas salidas desde cada cabecera serán las siguientes: desde la Alameda Principal a las 23 horas y desde Churriana a las 24 horas.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Por su parte, la Policía Local ha establecido un dispositivo especial de vigilancia formado por 280 efectivos que estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad entre las 18 del viernes 31 de octubre y las 6 horas del sábado 1 de noviembre. Este operativo se llevará a cabo en coordinación y colaboración con la Policía Nacional.

Así, a los 168 agentes que prestarán servicio ordinario en los turnos de tarde y noche se sumarán otros 112 de servicio extraordinario. Estos refuerzos se destinarán tanto a las Jefaturas de Policía de Barrio de todos los distritos, como grupos especializados tales como el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad Canina, el Grupo de Investigación y Protección (GIP) o el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizará controles preventivos de alcoholemia, entre otras funciones.

Igualmente, el Servicio de Protección Civil desplegará a la Agrupación de Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local, en los distintos distritos.