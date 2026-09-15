El Ayuntamiento de Málaga reformará el parque canino ubicado en el Parque de Huelin

Archivo - Valla del Parque Huelin - EUROPA PRESS / MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha comunicado que tiene previsto iniciar este miércoles las obras de reforma y rehabilitación del parque canino ubicado en el Parque de Huelin, en el Distrito Carretera de Cádiz.

El Consistorio ha informado en un comunicado de que los trabajos, adjudicados a Raga Medio Ambiente, tienen un presupuesto de 67.961,41 euros y un plazo de ejecución de 21 días, durante los cuales permanecerán cerradas las instalaciones.

La intervención incluye la renovación del pavimento y del drenaje para evitar acumulación de agua en episodios de lluvia, así como la mejora de las condiciones higiénicas del área y su acondicionamiento para el ejercicio físico y el esparcimiento de los perros.

El Consistorio ha señalado que Málaga cuenta con 22 parques caninos distribuidos por los once distritos de la ciudad e incluso en parques forestales para que los perros dispongan de zonas de esparcimiento y paseo "idóneos y en perfectas condiciones de seguridad e higiene".

La ciudad también dispone de una playa canina en La Araña, junto al arroyo de Totalán cuya ubicación se puede consultar en el geoportal del Ayuntamiento.

El próximo en entrar en servicio en las próximas semanas será el nuevo espacio habilitado en la barriada de Puerta del Mar, en Carretera de Cádiz, dando continuidad al que en noviembre de 2025 abrió sus puertas en Finca La Palma, situado en el distrito de Teatinos-Universidad).

Además, el nuevo parque de Frank Capra, cuyas obras de ejecución comenzaron el pasado mes de marzo, contempla la creación de un espacio canino con una superficie de 1.000 metros cuadrados con cerramientos y pavimento adecuado a su uso por parte de los canes y dos fuentes para perros.

Igualmente, en Carretera de Cádiz también está prevista la ampliación del parque canino de la calle Lexicógrafa María Moliner para dividirlo en un espacio específico para perros grandes y medianos y otro para pequeños.