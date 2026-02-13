El Ayuntamiento de Málaga registra una quincena de incidencias en las últimas horas como consecuencia del viento

Imagen de archivo de transeúntes por el centro de Málaga protegiéndose de la lluvia y el fuerte viento de un temporal. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Bomberos, Policía Local y el Servicio de Parques y Jardines, ha atendido este viernes una quincena de incidencias causadas por el viento, relacionadas con la caída de árboles, ramas y elementos en fachadas o carteles en peligro de desprendimiento, sin que se hayan registrado daños personales.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que la incidencia más destacada ha tenido lugar en el campo municipal de fútbol de Carlinda, donde ha cedido parte de su muro perimetral como consecuencia de las rachas de viento que se han registrado en las últimas horas en la ciudad.

Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento ha cerrado temporalmente la instalación deportiva, situada en calle Galeno (distrito Bailén- Miraflores) y se han suspendido las actividades previstas para los próximos días en el campo de fútbol.

También adelantan que el lunes, personal municipal valorará los daños para proceder a su arreglo. Además, como medida preventiva, el parque infantil de la calle Galeno permanecerá cerrado hasta que se reponga esta infraestructura.

También destacan dos avisos por la caída de dos árboles sobre unos muros en el Camino Viejo de Vélez (distrito Este) y la calle Martín de la Plaza (Bailén-Miraflores), así como la retirada de ejemplares en peligro de caída en la calle Aruba (distrito Puerto de la Torre).

CIERRES PREVENTIVOS

Cabe recordar que como medida preventiva, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro han cerrado al público este viernes viernes, mientras los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, han permanecido cerrados toda la jornada.

Esta clausura temporal ha afectado a varios espacios verdes: en el distrito Centro, los del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi'; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.