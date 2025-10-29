El Ayuntamiento de Málaga renovará las calles Flores García y Almogía del distrito Cruz del Humilladero

Archivo - Una señal de tráfico advirtiendo de la presencia de una obra. Recurso de obras, obras, construcción - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado la obra de pavimentación y mejora de los servicios de las calles Flores García y Almogía a la UTE formada por Eiffage Infraestructuras y Conacon, por un importe de 489.612,54 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

En el caso de la calle Flores García, ubicada en la barriada La Barriguilla, se proyecta la renovación de toda la superficie del pavimento de acerado existente por uno nuevo mediante baldosa de formato 40x40 centímetros con su correspondiente pendiente para la mejora de la evacuación del agua de la lluvia del acerado.

Además, se contempla la ampliación del acerado existente a ambos lados de la calle y la reforma de los vados peatonales para cumplir con la normativa de accesibilidad, así como la sustitución de la red actual de abastecimiento de fibrocemento por una nueva red de fundición.

Por su parte, en calle Almogía, ubicada en La Unión, también se proyecta la sustitución del pavimento de la superficie de acerado por una losa de hormigón prefabricado bicapa en color gris y rojo de 40x20x6 centímetros; se sustituirá la red actual de abastecimiento por una nueva red de fundición y se reformarán los vados peatonales.