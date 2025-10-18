El Ayuntamiento de Mijas apuesta por un modelo turístico "equilibrado y con visión de futuro"

MIJAS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El concejal de Turismo de Mijas (Málaga), Francisco Jerez, ha valorado "la buena salud" del sector turístico mijeño "y su capacidad para adaptarse a los nuevos retos del mercado" y ha señalado la apuesta por "un modelo equilibrado y con visión de futuro".

Así, en unas recientes jornadas técnicas sobre turismo celebradas en La Cala de Mijas, Jerez ha subrayado "la fortaleza" del municipio como destino de referencia en la Costa del Sol, gracias "a un modelo equilibrado que combina tradición, libertad y desarrollo económico".

"Mijas es un destino con identidad propia, que ha sabido mantener el equilibrio entre la calidad, la cercanía y la innovación. Hemos demostrado que se puede crecer sin perder nuestra esencia ni depender de modelos ajenos", ha señalado este sábado a través de una nota.

Jerez ha destacado que el turismo mijeño se sustenta en una oferta "diversa que refuerzan tanto el turismo vacacional como el residencial y las viviendas turísticas". "Esa variedad nos permite mantener una ocupación estable durante todo el año, distribuyendo los beneficios entre nuestros comercios, restaurantes y servicios locales", ha añadido.

Durante su intervención, el concejal también insistió en la importancia "de mejorar las infraestructuras y de mantener una relación fluida entre el sector público y privado". "El futuro del turismo pasa por la cooperación, por una gestión eficaz y por garantizar que las inversiones lleguen donde realmente se necesitan. Esa es la línea que seguiremos defendiendo desde Mijas", ha dicho.

Jerez ha concluido señalando que "Mijas tiene un presente sólido y un futuro prometedor. Nuestro compromiso es seguir consolidando un modelo turístico libre, competitivo y sostenible en el sentido más real del término: el que protege el empleo y la prosperidad de los mijeños".