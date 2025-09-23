Ayuntamiento presenta el XXIX Trofeo de Golf 'Ciudad de Málaga' que se celebrará en el Real Guadalhorce Club

El Ayuntamiento presenta el Trofeo de Golf 'Ciudad de Málaga' que se celebrará en el club Real Guadalhorce. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad de Málaga, a través del Área de Deporte, ha presentado el XXIX Trofeo del Golf 'Ciudad de Málaga que se celebrará en las instalaciones deportivas del Real Guadalhorce Club de Golf el fin de semana del 4 y 5 de octubre.

Así lo han informado en rueda de prensa el concejal de Deporte, Borja Vivas, junto al director del Real Guadalhorce Club de Golf, Ignacio Sánchez Montes; y al director de la Real Federación Andaluza de Golf, Miguel Navarro Álvarez, en la que los organizadores han informado de que esperan alcanzar la participación de 350 deportistas cada día y superar así las cifras de la pasada edición.

Este torneo lo organiza el club y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con un precio de inscripción de 20 euros para los socios del club y de 70 euros para los no socios.

La modalidad para este trofeo será 'Individual Stableford' y tendrá tres categorías, que, con el objetivo de que sean equitativas, se dividirá al total de inscritos por orden de hándicap en tres bloques, es decir al 33%. Así, la bola más cerca en los hoyos pares tres: hoyo dos, cinco, dice y 17.

Por último, los organizadores indican que recibirán el trofeo de este treno los tres mejores clasificados por cada categoría, igual con el premio 'Scratch'.