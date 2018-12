El Ayuntamiento realizará rutas con estudiantes extranjeros para que sean prescriptores de Málaga

Publicado 13/12/2018 13:15:56 CET

El Ayuntamiento, a través del Área de Economía Productiva, va a poner en marcha un novedoso proyecto enmarcado en su estrategia de fomentar la visibilidad y posicionamiento de Málaga como ciudad de gran potencial económico y empresarial.

En concreto, esta iniciativa consiste en la realización de rutas destinadas a estudiantes extranjeros para visitar y darles a conocer de primera mano importantes centros y focos de actividad, emprendimiento e innovación de la capital de la Costa del Sol.

El objetivo final es que los participantes en esta actividad recorran esos espacios durante su estancia en la ciudad y, posteriormente, puedan trasmitir, cuando vuelvan a sus países de origen, todo lo que han conocido. En suma, ha explicado la concejala de Economía Productiva, María del Mar Martín Rojo, "que se conviertan en prescriptores y embajadores de Málaga como destino ya posicionado para emprender, trabajar y vivir".

En este punto, Martín Rojo ha señalado que esta propuesta "recoge una realidad manifiesta: Málaga es una ciudad de acogida de estudiantes que se mueven por el mundo para aprender idiomas, aumentar conocimientos, Erasmus, etcétera. Todos ellos son prescriptores de nuestra ciudad y queremos enseñársela desde diferentes puntos de vista".

"Les mostraremos, a través de estas rutas, el dinamismo de la ciudad al tiempo que fomentamos la promoción de Málaga en sus países de origen desde una perspectiva más amplia, que abarque no solo las potencialidades como destino turístico y cultural, sino también como referente económico y empresarial", ha destacado Martín Rojo.

Por otro lado, ha detallado que para llevarlo a cabo, el Área ha contado con la colaboración de centros de español para extranjeros, la universidad de Málaga en su área de estudiantes extranjeros y Erasmus, abriendo esta convocatoria al perfil de usuarios definido.

DOS PRIMERAS RUTAS

En esta primera etapa del proyecto se han diseñado dos rutas denominadas 'After and now' y 'PTA Road'. La primera de las rutas empresariales, que está prevista que se realice los días 18 y 20 de diciembre, visitará centros de actividad empresarial como el Polo Nacional de Contenidos Digitales, La Farola Open Future, las Instalaciones de Promálaga en Tabacalera, Urban Lab y Smart Cities, Torre Mónica --en la que se informará sobre la historia de la industrialización de Málaga- -y el puerto en zona de San Andrés.

Por otro lado, la segunda ruta, 'PTA Road', cuyas fechas se darán a conocer próximamente, consiste en una visita al Parque Tecnológico de Andalucía para recorrer sus instalaciones y conocer empresas instaladas allí.

Así, el tour contempla la visita del PTA con una recepción en sede social, y las empresas Dekra, Ceregumil y BIC, han detallado en rueda de prensa.

Cada una de las rutas está ideada para 25 personas. Se trata de una primera etapa de este proyecto, que se irá ampliando y abriendo a otros colectivos así como al diseño de nuevas rutas empresariales que recorran otros espacios productivos y empresariales de Málaga.

Por último, Martín Rojo ha recordado que con estas acciones estamos llegando a otro tipo de público, estudiante extranjero, un sector que está creciendo de forma significativa en Málaga, como demuestran los datos. De hecho, la ciudad recibió en 2017 un total de 16.692 estudiantes de español, lo que supone un aumento del 17,6 por ciento --2.938 estudiantes más-- respecto a 2016.

Se trata de un segmento que genera estancias largas y que tiene un efecto multiplicador: consigue un alto grado de fidelización de los visitantes que se convierten en prescriptores del destino y generan demanda potencial para el futuro.